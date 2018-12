Noël par Ludovik Lebel et Victor Lépinay-Bouchard

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël !

Par

Ludovik Lebel

Le plus beau Noël de ma vie se déroulerait dans ma maison avec des décorations partout. Il y avait ma mère, ma sœur, mon beau père, la mère de mon beau père et ma grand-mère. On jouerait à des jeux et moi, je m’amuserais avec ma petite sœur. On mangerait plein de trucs trop bons, des desserts très sucrés et des bonbons. Les deux cadeaux que je voudrais sont une carte de PlayStation4 et une manette à palette. J’aimerais beaucoup aussi voir le bébé à ma tante Elsa. Ce serait aussi plaisant d’avoir un Noël avec mon père, car ce serait trop amusant de faire des livraisons et de fêter Noël en même temps. J’aime aussi voir la famille de mon père. Pour moi, Noël, c’est pour voir ma famille et m’amuser!

Mon Noël préféré!

Par

Victor Lépinay-Bouchard

Tout d’abord, c’était l’année passée, il y avait beaucoup de neige à l’extérieur et il faisait très froid. À ce Noël, il y avait ma mère, ma tante, mon cousin, ma cousine, mon frère et moi. Je l’ai choisi pour mon Noël préféré, car j’ai reçu le cadeau que j’utilise le plus c’est-à-dire, ma Xbox avec quatre jeux. J’étais chez moi à St-François-Xavier-De-Viger. Nous avons mangé un repas « buffet » que ma mère avait cuisiné. Il y avait des crudités, des petites bouchées, du poulet et le dessert était du gâteau. Le soir, après le souper, nous avons fait un feu dehors. C’était très amusant de terminer la soirée en plein air. Pour finir, j’ai adoré, ce merveilleux Noël surtout grâce à ma Xbox hahaha! Sérieusement, c’était le plus beau Noël parce que j’étais avec ma famille!