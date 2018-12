Noël par Charles-Olivier Pelletier et Julia Pelletier

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël !

Par

Charles-Olivier Pelletier

Bonjour, chers lecteurs et lectrices,

Je m’appelle Charles-Olivier et j’ai douze ans. Je suis un élève de l’école Joly en sixième année. Dans ce texte, vous allez en savoir un peu plus sur mon plus beau Noël de ma vie jusqu’à maintenant. Vous êtes prêts? Commençons…

En premier lieu, quand j’avais environ trois ans, mes amis et mes amies de la garderie et moi avons fait une chorale pour mes parents. Les gardiennes nous ont aidés, bien évidemment. À ce moment, mon petit frère avait deux ans. Pendant qu’on chantait, il montait sur la scène et venait me voir. Tout le monde riait, cela rendait le spectacle drôle et amusant. Finalement, le soir, nous avons fêté Noël avec ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ma grand-mère et mes frères. Le père Noël est venu nous donner tout plein de cadeaux. Nous avons dansé et joué jusqu’à l’aube, c’est-à-dire cinq heures du matin. J’ai profité de chaque seconde et, croyez-moi, ça en valait la peine.

Par ailleurs, peu importe avec qui et où vous passez Noël, profitez de chaque instant, sinon vous allez le regretter, car tôt ou tard, vous finirez par vous endormir et ainsi, ne plus pouvoir profiter de ce qu’on appelle, la magie de Noël…

Mon Noël parfait était ...

Par

Julia Pelletier

Bonjour,

Mon nom est Julia Pelletier. J'ai 11 ans. Je suis une élève de 6e année de l'école Joly. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus beau Noël.

C'était l'année dernière. C'était le premier Noël de mes cousins. Mon oncle a fait du méchoui avec mon beau-père. Pendant ce temps, nous avons joué dehors et nous nous sommes occupés de mes cousins. Nous avons mangé le méchoui, nous avons déballé les cadeaux et nous avons passé du temps en famille. Le Noël dernier, nous l'avons passé chez ma tante et nous avons même couché là-bas.

Pour finir, je veux vous dire merci d'avoir lu mon texte. Ce Noël était super amusant, donc c’est pour ça que je vous l’ai raconté. Merci beaucoup,