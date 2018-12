Noël par Gabrielle Hérard et Justin Landry

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël !

Par

Gabrielle Hérard

À mon plus beau Noël, il y avait beaucoup de neige. Je passais la journée à l’extérieur avec ma mère, mon père et mes deux sœurs. On faisait des igloos, on patinait, on faisait des batailles de boules de neige et on glissait chez nous dans une grande glissade. Lors de ma dernière descente, je commençais à avoir froid. Mes bas étaient mouillés, mes pantalons de neige étaient froids et mes doigts étaient presque bleus! On a donc décidé de rentrer. Dès que j’ai ouvert la porte, une bonne odeur de bûche de Noël au chocolat me donnait très faim. J’ai enlevé mes gros habits de neige. Je suis montée et toute ma famille était là. Nous avons dégusté notre bûche devant le magnifique sapin illuminé. Finalement, c`était l`heure de déballer les cadeaux! J`ai reçu un iPod! C`était vraiment le plus beau Noël de ma vie!

Mon plus beau Noël

Par

Justin Landry

Mon Noël de rêve serait que mon père, ma mère et ma sœur et moi allions fêter Noël chez des amis de la famille, Benjamin et Julie. On jouerait au hockey sur une glace que mon père aurait fabriquée. Après, on dégusterait un chocolat chaud. La nourriture qu’on mangerait serait de la pizza et comme dessert, on dégusterait de la bûche de Noël au chocolat. Ce Noël serait fêté le 25 décembre. Il y aurait une belle ambiance et de la musique. Pour les cadeaux, nous recevrions nos cadeaux préférés, seulement ceux qu’on voudrait avoir (des jeux vidéo, des jouets et des sucreries). Pourquoi est-ce que ce serait le plus beau Noël? Parce que ce serait la première fois qu’on fêterait cette fête chez nos amis.