Noël par Philip-Antoine Paré et Josianne Pedneault

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Philip-Antoine Paré

Bonjour, mon nom est Philip-Antoine Paré, je vais à l’École Joly, j’ai onze ans, bientôt douze, et je suis en 6e année. Aujourd’hui, je vais vous parler de mon Noël de rêve.

En premier lieu, je voudrais avoir une Ps4, des chandails de club de soccer professionnel et le jeu FIFA 19, car je n’ai que la démo du jeu et que j’aime beaucoup le soccer. J’aimerais aussi avoir des vêtements des marques Nike et Hollister. J’aimerais aussi avoir un nouveau ballon de soccer et que toute ma famille soit avec nous pour fêter Noël.

Bon, c’est sûr qu’on en demande beaucoup, nous, les enfants, mais si vous êtes sages, vous aussi, les parents, on va vous en donner, des cadeaux.

Joyeux Noël!



Mon plus beau Noël

Par

Josianne Pedneault

Bonjour, je m'appelle Josianne. Je vais vous raconter mon plus beau Noël.

Pour commencer, mon plus beau Noël était le 24 décembre, il y a 3 ans. J'étais chez ma grand-mère. Il y avait toute ma famille : mon père, ma mère, mes 2 frères, ma sœur, ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles, mes tantes, mes cousins et mes cousines. Nous avons soupé vers 23 h et après, nous avons déballé nos cadeaux. Avant de manger ou de déballer nos cadeaux, nous avons joué avec nos cousines ou cousins pour nous occuper. Après avoir fini d’ouvrir nos présents, nous avons joué avec les cadeaux que nous avions eus. Après, nous avons veillé jusqu’à 3 ou 4 heures du matin et puis nous nous sommes couchés.

Pour conclure, j'ai vraiment aimé mon Noël avec ma famille. Il ne pourra pas y avoir d'autres Noëls plus beaux que celui-là.