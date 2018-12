Noël par Tristan Ouellet et Jade Ouellet-King

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Tristan Ouellet

Allo, je m’appelle Tristan et je vais vous expliquer comment s’est passé mon plus beau Noël.

Premièrement, mon plus beau Noël s’est passé l’année où nous sommes allés chez mon oncle Daniel pour le fêter. Mon cousin et moi sommes allés jouer au sous-sol à la Xbox One et au mini hockey. Pendant que les filles jouaient à la danse et aux jeux de société, les parents parlaient et écoutaient de la musique. À 9 heures, les parents ont commencé à faire à manger. Comme chaque année, chacun fait un plat, donc on a une trentaine d’assiettes différentes. À 10 heures, nous avons commencé à manger et à 11 heures, nous avions fini. Après, nous avons sorti les cadeaux de la chambre et nous les avons placés dans le salon. Après, le père Noël est venu (c’était le faux). Il est arrivé à minuit est nous avons déballé les cadeaux jusqu’à 1 heure. Après, nous avons parlé jusqu’à 2 heures et nous sommes partis.

J’espère que vous avez aimé mon Noël. Joyeux Noël à vous.

Mon plus beau Noël

Par

Jade Ouellet-King

Bonjour, je m’appelle Jade, j’ai onze ans et je vais vous parler de mon plus beau Noël.

Premièrement, à ce Noël, nous étions en famille. Nous nous sommes réunis à Québec chez ma tante. Nous étions une dizaine. Nous avons mangé un repas assez varié. Il y avait des sandwichs, de la liqueur, des fruits et des légumes. Durant la soirée, nous avons débuté avec de la musique. Tout le monde dansait et chantait. Nous nous prenions par la main. Ensuite, nous avons joué à des jeux en équipe et nous avons essayé que tout le monde soit d’accord avec le jeu. Nous avons beaucoup ri. Je suis allée marcher dehors quelques minutes avec ma sœur et ma chienne. Nous avons veillé très tard et j’étais très fatiguée. J’ai dormi dans le sous-sol de ma tante. Le matin, il fallait partir très tôt pour se rendre à Rivière-du-Loup et comme nous nous étions couchés tard, j’étais très endormie.

Voilà, voici mon plus beau Noël. Joyeux Noël!