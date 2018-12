Noël par Abraham Gauvin et Samuel Grégoire

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Abraham Gauvin

Moi, j'ai deux beaux Noëls à vous raconter, un chez ma mère et un chez mon père. Premièrement, j'irais chez mes grands-parents maternels pour patiner et glisser avec une magnifique neige blanche qui brille. Ensuite, j’irais manger un bon repas comme du rosbif cuisiné par mon beau-père avec une énorme brioche préparée par ma mère. Le lendemain matin, j'ouvrirais mes cadeaux et je mangerais un délicieux brunch. Deuxièmement, j’irais chez mon père et j'accueillerais les invités. Ensuite, j’irais jouer dehors avec ma sœur pour faire un fort et un bonhomme de neige extrêmement gros. Après, je dégusterais un repas avec une bûche de Noël au chocolat et je retournerais jouer dehors dans mon fort. Moi, je suis doublement chanceux à Noël.

Mon Noël de rêve

Par

Samuel Grégoire

Pour commencer, je le fêterais dans un chalet en bois rond où il y aurait un sapin décoré et un feu de bois dans le salon. Il y aurait une grande cuisine et à droite de la cuisine, il y aurait une grande table avec des bougies dessus. À gauche, il y aurait la salle de bain derrière le salon et l’escalier qui mène aux chambres où il y a deux lits doubles et un lit simple. J’irais avec ma famille et nous ferions plusieurs activités comme du ski, de la raquette et nous irions glisser à une montagne de neige. Ensuite, nous mangerions une raclette et déballerions nos cadeaux de Noël. Après, nous mangerions le dessert et ce serait une délicieuse bûche de Noël. Après, nous irions dormir pour refaire le plein d’énergie et pouvoir faire d’autres activités le lendemain. Une tempête de neige nous surprendrait à notre réveil. Alors, nous partirions skier toute la journée et nous quitterions le chalet à l'heure du souper.

Voici mon Noël de rêve! Je souhaite qu'il se réalise le plus vite possible.