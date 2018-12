Noël par Danaë Dumont et Mathieu Fréchette

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Danaë Dumont

Mon plus beau Noël se réaliserait si mon frère venait parce qu’il va partir dans l’armée canadienne. De le voir à Noël serait un bonheur assuré. J’aimerais qu’on passe Noël à la maison en famille. Je lui donnerais une belle médaille et une montre magnifique. J’aimerais que ce Noël soit décoré, coloré, qu’il y ait de la joie, du bonheur et que tout le monde soit là. Nous jouerions à des jeux de société, nous parlerions de tout ce qui se passe chez nous et nous serions tout simplement heureux. Nous cuisinerions un repas de Noël avec une merveilleuse entrée, le souper le plus délicieux et un dessert de roi. Mon frère est le meilleur de tous. C’est mon rêve de passer du temps avec lui. Je voudrais vraiment qu’il nous visite pour Noël!

Mon plus beau Noël!

Par

Mathieu Fréchette

Mon plus beau Noël serait de voir mon cousin qui habite à Jonquière et qui est commentateur sportif. Il travaille pour les Marquis de Jonquière dans la LNAH. Mon plus beau cadeau serait de commenter une partie de hockey à Jonquière, avec lui, car c’est mon rêve depuis que j’ai 8 ans. Vu que je viens de Rivière-du-Loup, j’aimerais commenter une partie des MARQUIS quand les 3L sont visiteurs. Imaginez, le 25 décembre, il y a une partie des 3L qui visitent Jonquière. Mon cousin m’invite et je commente le match sur la loge avec mon casque d’écoute et je dis : « Michael Ward en échappée, le tir et le buuuuuuuuuuuuut ». Après la partie, on irait dans les deux chambres pour interviewer les joueurs et les entraîneurs. Après ce moment magique, je souhaite célébrer avec lui en mangeant du chocolat, des chips et du popcorn. Évidemment, nous jouerions à NHL 2019 et à des jeux de société. Ce serait vraiment le plus beau des Noëls.