Noël par Mathilde Morais et Frédérique Morissette

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Mathilde Morais

Je me présente, Mathilde Morais. Je suis une élève de 6e année. J’ai 11 ans et j’habite à Rivière-du-Loup. Quel serait mon plus beau Noël?

Premièrement, ce Noël se passerait à mon chalet. Nous nous habillerions avec des chandails rouges ou verts. Comme ça, nous n’aurions pas besoin d’acheter une nouvelle robe. Nous mangerions du fromage, des fruits, du pain et de la soupe. La glace du lac serait toute belle avec aucune bosse. Nous patinerions sur la glace. Comme cadeau, j’aurais une PS4 à moi toute seule et une petite tablette (même si j’ai déjà un iPod).

Pour conclure, j’espère que vous avez aimé mon texte sur mon plus beau Noël. Joyeux Noël à vous!

Mon plus beau Noël

Par

Frédérique Morissette

Je me présente, Frédérique Morissette, et je vais vous parler de mon plus beau Noël.

Pour commencer, nous sommes tous allés chez mon oncle pour déballer nos cadeaux. C’était vraiment drôle parce que mon frère et moi nous nous sommes offert le même cadeau : une carte cadeau de chez Vrac. Après, nous avons joué à beaucoup de jeux de société jusqu’à neuf ou dix heures. Moi, quand je suis fatiguée, je ne joue plus, mais je regarde ma famille.

Pour tout vous dire, j’ai adoré ce Noël. Je voudrais que cette année se passe comme l’année dernière.

Joyeux Noël!