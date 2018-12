Noël par Sophia Dion et Maëlle Drapeau

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Sophia Dion

C`était le 23 décembre et j’avais 9 ans. Tout commence quand mon père nous réveille extrêmement tôt et nous dit : « Go go go, on part manger, go go go! ». Je descends et nous mangeons des crêpes avec des fruits et de la crème fouettée. Miam! Mon père nous dit : « Ça vous dit qu’on parte au Mont-Biencourt pour aller glisser? » Mon frère mes sœurs et moi avons accepté avec le gros sourire au visage. Je finis de manger, je pars m’habiller et hop, je sors et pars dans la voiture. Après 10 minutes, je m’endors et quand je me réveille, nous sommes toujours en route, alors je me rendors. La dernière fois que je me suis réveillée, nous étions à l’aéroport. Je demande : « Papa, pourquoi on est à l’aéroport? » Mes sœurs, mon frère et ma mère se réveillent. Mon père nous annonce : « On part en voyage! » J’étais bouche bée. Au début, je croyais que c’était qu’une blague « plate » de mon père. Mes parents avaient préparé toutes nos valises. Je pleurais de joie, car c’était le premier voyage en avion de toute ma vie. J’étais vraiment excitée, contente, stressée et curieuse. Dans l’avion, j’ai tenté plusieurs fois de savoir où on allait et finalement, mon père a annoncé qu’on partait à Hawaii. « OMG! ON PART À HAWAII !? » Le 25 décembre était une journée magique. Je me lève vers 9 h 30 du matin. Je regarde par la fenêtre et je vois un MAGNIFIQUE soleil, et je me dis : « C’est mon premier Noël sans neige ». Nous avons déjeuné et nous sommes partis à la plage. Arrivés là-bas, nous nous sommes souhaité « Joyeux Noël! » avec un énorme câlin en famille, je croyais que c’était fini, mais non. Mes parents avaient aussi prévu un cadeau pour chacun de nous. Je n’en croyais pas mes yeux. C’était le plus beau Noël de toute ma vie!



Mon plus beau Noël!

Par

Maëlle Drapeau

Mon plus beau Noël serait avec toute ma famille. Je serais avec la famille de ma mère et celle de mon père. Donc, en tout, on serait 17 personnes dans un gros chalet avec une incroyable ambiance de Noël. On passerait une GROSSE semaine tous ensemble, du 24 aux 30 décembre. Le lundi matin, on irait patiner et en après-midi, nous jouerions à des jeux de société. Le mardi matin, le jour de Noël, on ouvrirait tous les cadeaux en famille. En après-midi, on passerait beaucoup de temps à écouter des films de Noël, à préparer des biscuits, etc. Le soir du réveillon, on mangerait le buffet que nous aurions préparé en famille. Le mercredi matin, on ferait la grasse matinée. Vers 10:30, on se préparerait pour aller faire du ski. Les deux jours suivants, ce serait des activités au choix : passer un après-midi à faire des sculptures de neige, se faire des batailles de boules de neige, etc. Le samedi matin serait une journée de glissade dans la neige et en après-midi, on se ferait des petits chocolats chauds. Le dimanche, on reviendrait à la maison. Voici le Noël que j’aimerais passer, même si je dois avouer que mes fêtes de Noël sont déjà parfaites. En fait, pour moi, le plus important, c’est d’être en famille;)