Noël par Coralie Houle et Nathan Lebel

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Coralie Houle



Je me nomme Coralie Houle, j’ai 11 ans et j’aimerais vous partager mon plus beau Noël que j’ai vécu avec ma famille.

Premièrement, ma famille et moi sommes allés à Québec à l’hôtel Plaza. Toute la famille du côté de mon père était là. Mon grand-père avait réservé une suite pour partager un buffet avec toute ma famille. Nous avons mangé et par la suite, tous les enfants sont allés dans une pièce vide de l’hôtel et nous avons joué à la Tag et à Marco-Polo. Quand le dessert est arrivé, nous nous sommes précipités pour le manger. Ensuite, nous avons déballé les cadeaux et j’ai reçu un iPod de mes parents et un étui pour iPod de mon oncle et ma tante. Pour finir, nous avons tous joué à Clue, un jeu de détective.

Finalement, j’espère que vous en avez appris davantage sur le plus beau Noël que j’ai vécu. Joyeux Noël à tous!!!

Mon plus beau Noël

Par

Nathan Lebel

Bonjour tout le monde,

Dans ce texte, vous allez savoir comment serait mon plus beau Noël. Avant tout, je vais me présenter. Je m’appelle Nathan Lebel et j’ai 11 ans. Je suis en 6e année, j’habite à Rivière-du-Loup et je vais à l’école Joly. Enfin, passons au vrai sujet. Que serait mon plus beau Noël?

Pour commencer, mon plus beau Noël serait d’avoir toute la série des « Journal d’un dégonflé » pour que je puisse les lire au complet. Le 2e cadeau que je voudrais avoir serait un overkart. Un overkart est un engin qui roule avec trois roues. Pour t’installer, il y a un siège où tu t’assois. Tu mets tes pieds sur les deux poteaux à côté de toi. Tu peux aller à 8 km/h, mais le désavantage est qu’il faut que tu aies l’overbord.

Voici donc comment serait mon plus beau Noël.