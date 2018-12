Durant les Fêtes, visitez un aîné : vous avez tout à y gagner!

Noël est le moment de l’année où l’on donne sans compter pour remplir de joie tous ceux qu’on aime. Mais aller à la rencontre de nos aînés pendant la période des Fêtes, c’est aussi prendre le temps de se faire plaisir à soi-même!

Après tout, ce sont nos parents, nos mentors, bref, des personnes qui nous ont vu grandir ou qui nous ont inspirés. Et s’ils nous comblent de bonheur, c’est parce qu’ils ont mille et une choses à partager et surtout, beaucoup d’amour à donner — ce qui est de loin le plus beau cadeau qu’on puisse recevoir en les visitant! Voici quelques exemples de ce que vous pourriez retirer de cette expérience...

• Des anecdotes dont vous n’étiez pas au courant : écoutez les histoires de jeunesse de votre grand-mère ou celles de votre oncle. Vous découvrirez sans doute des personnages colorés dans des situations pour le moins inusitées!

• Des talents dont vous connaissez enfin l’origine : prenez le temps de poser des questions. Vous pourrez apprendre qui, dans votre famille, avait un don ou une passion que vous partagez!

• Des airs familiers qui rappellent de tendres moments : écoutez de la musique de différentes époques et voyez quels souvenirs surgissent. Il est possible que vous mettiez enfin un titre sur des airs qui ont bercé votre enfance!

Vous n’avez aucun parent d’un certain âge? Alors, participez aux activités de Noël dans une résidence pour aînés. Il y en a sûrement une près de chez vous où vous pourrez vivre des moments très gratifiants!