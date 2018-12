Lâchez prise et profitez enfin du temps des Fêtes!

Entre le magasinage des cadeaux, la décoration de la maison, la confection des pâtés et l’organisation du réveillon, profitez-vous vraiment du temps des Fêtes? Cette année, que diriez-vous de lâcher prise et de savourer pleinement cette période de réjouissances? Voici quelques conseils pour y arriver.

Simplifiez!

D’abord, dressez la liste de ce qui vous tient réellement à cœur et délestez-vous des tâches inutiles. Par exemple, concocter vous-même un assortiment de desserts dans le seul but d’impressionner votre belle-mère n’est pas nécessaire, surtout si vous détestez cuisiner! Faites plutôt affaire avec un pâtissier de votre région : vous gagnerez du temps, vous serez beaucoup moins stressé et vous encouragerez l’économie locale!

Déléguez!

Acceptez aussi de déléguer certaines tâches. Vos enfants peuvent très bien participer à la décoration de votre maison ou de votre sapin, même si le résultat est un peu « improvisé ». Vous pouvez aussi confier l’emballage des cadeaux à un membre de votre entourage qui adore cette tâche ou, mieux encore, à un organisme de votre région qui amasse des fonds (kiosque au centre commercial, par exemple). Vous pouvez aussi faire appel à des professionnels (traiteur, service d’entretien ménager, etc.) — vous gagnerez du temps et vous pourrez relaxer!

Refusez!

Finalement, apprenez à dire « non ». Vous avez le droit de ne pas accepter toutes les invitations! Si vous préférez jouer dehors en famille, rester à la maison avec votre partenaire ou simplement vous reposer, faites-le sans gêne. De cette façon, vous profiterez enfin du temps des Fêtes!