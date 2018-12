Cinq thèmes à exploiter pour un Noël inoubliable

Vous rêvez d’organiser une soirée dont tout le monde se souviendra? Voici cinq thématiques à exploiter pour que votre réception de Noël soit inoubliable!

1. Un Noël à l’étranger

Faites voyager vos convives! Organisez une soirée où les coutumes, les chansons, les plats et les habits traditionnels d’un autre pays sont à l’honneur. Par exemple, troquez la dinde et le vin contre des sushis et du saké — vous serez transporté au pays du Soleil-Levant!

2. Un Noël au casino

Transformez votre demeure en maison de jeu! Louez une roue de fortune, une table de black-jack ou une roulette de casino, sortez vos cartes et enfilez votre uniforme de croupier. Installez des tables de jeu et des lumières colorées un peu partout — vos invités auront 1001 façons de s’amuser durant la soirée!

3. Un Noël coloré

Un Noël doré, rouge, bleu, vert, mauve… faites votre choix! Agencez votre décor, votre sapin, votre tenue, votre centre de table, etc. Ne négligez aucun détail : c’est ainsi que vous épaterez la galerie!

4. Un Noël d’une autre époque

Inspirez-vous des années folles, du Moyen Âge, de la mode disco, etc. pour créer une ambiance unique. Adaptez la décoration, la musique, le menu et même les cadeaux à votre thème. Enfin, demandez à vos invités de se déguiser!

5. Un Noël masqué

Un bal masqué inspiré du célèbre Carnaval de Venise vous assurera une réception chic et grandiose. Récompensez vos invités en remettant des prix à ceux qui porteront les plus beaux costumes!