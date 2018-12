La Grande guignolée des médias à Rivière-du-Loup

C’est le jeudi 6 décembre que se tiendra la Grande guignée des médias partout à travers le Québec et Rivière-du-Loup ne fera pas exception alors qu’Info Dimanche, CIEL FM et CIBM ainsi que CIMT collecteront les dons des automobilistes pour cette bonne cause.

Les employés d’Info Dimanche seront positionnés à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine dès 7 h le matin jusqu’à 9 h, puis de 12 h à 13 h. Pour CIBM et CIEL-FM, animateurs et employés seront positionnés aux mêmes heures à l’angle des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville alors que du côté de CIMT, employés et bénévoles seront présents à l’intersection Frontenac et Lafontaine.

«Il s’agit d’une deuxième participation pour nous. C’est une cause qui nous tient à cœur, et à laquelle nous souhaitons apporter tout notre support. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté à la demande générale de nos employés la volonté de prendre part à cette Grande guignolée des médias», a souligné le directeur de publication et co-propriétaire d’Info Dimanche, Martin Morisstte.

L’an dernier, c’est plus de 11 000 $ qui ont été amassés par CIMT, CIBM - CIEL-FM et Info Dimanche.