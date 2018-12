Noël par Éliane Giard et Elliot Harrisson

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Éliane Giard

Je m’appelle Éliane, j’ai 11 ans, je suis en 6e année dans la classe de Mme Diane Tardif à l’école Joly et j’habite à Rivière-du-Loup.

Dans ce texte, je vais vous parler du plus beau Noël que j’ai passé avec ma famille.

Tout d’abord, c’était l’an dernier. Nous étions très nombreux, donc le souper s’est passé en 2 parties. D’abord les enfants, et ensuite, les adultes. Après avoir mangé, ma grand-maman nous a donné des pétards à surprises, comme à chaque année. Vers 8 h, on s’est rassemblés autour du sapin pour commencer à ouvrir nos cadeaux. Environ 30 minutes plus tard, mon père et deux de mes oncles sont sortis dehors et ont fait éclater des feux d’artifice sur le bord du lac. On a veillé tard et nous sommes allés nous coucher avec de beaux souvenirs.

Pour conclure ce texte, je dois dire que c’est l’ouverture des cadeaux que j’ai préférée et le souper qui était un des meilleurs que j’ai mangé. Merci d’avoir lu mon texte. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année en avance.

Mon plus beau Noël

Par

Elliot Harrisson

Je m’appelle Elliot, je suis un élève de l’École Joly et je suis dans le groupe 602. Je voudrais vous faire part de mon plus beau Noël!

Premièrement, j’aimerais passer Noël avec ma famille, mes cousins, mes cousines, mon grand-père et ma grand-mère. J’aimerais jouer à des jeux, m’amuser, bien manger et avoir beaucoup de cadeaux. Aussi, j’adorerais faire une bataille de boules de neige avec des forts et glisser dans la cour arrière.

Finalement, passer un Noël de rêve avec ma famille et les personnes que j’aime serait le plus beau cadeau. J’espère très très fort que ce Noël arrive bientôt.