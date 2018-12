Noël par Mary-Lyndsay Cyr et Marie-Laure Dalferro

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Mary-Lyndsay Cyr

C’était le Noël de l’an passé! En fait, j’ai eu deux fêtes de Noël en une. Nous sommes allés en Gaspésie et nous avons célébré chez nous. À la maison, mon oncle, sa copine et sa belle-sœur sont venus nous rendre visite. Ma mère et moi avons cuisiné un « buffet ». Durant toute la nuit, nous avons joué, ri et parlé de tout et de rien. Cette soirée a duré jusqu’à 2 ou 3 heures du matin! Vers minuit, nous avons déballé les cadeaux, car c’est une tradition! Pour mon deuxième party de Noël, il s’est déroulé en Gaspésie! Bien sûr, nous avons roulé pendant 4 h et la famille de mon beau-père nous a accueillis chaleureusement avec des plats traditionnels québécois! Nous avons fêté Noël en grand! Nous avons fait des activités au chalet de la famille où nous nous sommes rendus en motoneige! Avec mon grand frère, nous avons glissé et dégusté un verre de chocolat chaud. Je me rappelle que nous avons essayé de faire de la planche à neige avec des « traîneaux sauvages », c’était à mourir de rire! En revenant, nous avons déballé les cadeaux! C’était vraiment les plus belles fêtes de Noël de toute ma vie! Alors, comme moi, profitez de la fête de Noël pour passer du temps avec votre famille! JOYEUX NOËL!

Mon plus beau Noël

Par

Marie-Laure Dalferro

Mon plus beau Noël à vie était le Noël de l’année dernière. Je suis allée chez ma marraine, à Chicoutimi. Nous ne tenions pas debout tant nous étions excités, mon frère et moi. Nous sommes donc sortis marcher. En revenant à la maison, tout le monde avait froid sauf nous, les enfants. Nous avons donc passé le reste de l’après-midi à jouer dans la neige. En rentrant, nous avons eu droit à un bon chocolat chaud. Nous sommes ensuite allés chez ma grand-mère et nous avons déballé les cadeaux. De retour chez ma marraine, les invités commençaient à arriver. Toute ma famille était présente. C’est à ce moment que j’ai fait la connaissance de Doriane et son petit frère Christopher. Doriane a un an de plus que moi et Christopher, lui, a le même âge que mon frère. On s’entend donc très bien. Tout le monde avait apporté quelque chose à manger, il y avait un grand buffet. Le lendemain matin, nous avons « brunché » et nous sommes repartis à la maison. Ce fut le plus beau Noël de ma vie, en famille et entre amis!