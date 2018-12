Noël par Noah Dupont et Xavier Gendron

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Noah Dupont

Bonjour, je m’appelle Noah Dupont. Je vais à l’école Joly. J’ai 12 ans et je suis en sixième année.

Mon plus beau Noël, c’était l’an passé, car il y avait toute ma famille dans un chalet. Voici ce que nous avons fait dans le chalet. On a joué à l’intérieur et dehors. Les jours ont passé et passé. Rendus le 25 décembre, on a ouvert les cadeaux. Après les avoir ouverts, tout le monde s’est couché. Le lendemain, j’ai déballé le cadeau du père Noël comme mes cousins et j’ai eu mon coton ouaté.

Pour finir, passez un très beau Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Xavier Gendron

En premier lieu, je me présente, Xavier Gendron. J’étudie à l’école Joly. Je vais vous raconter mon plus beau Noël.

Premièrement, il y a 1 an à Noël, je suis allé chez ma mamie. Avant Noël, tout le monde sait que les enfants veulent savoir leurs cadeaux. Alors, nous étions allés manger chez mes grands-parents avec toute la famille. Il y avait ma mère, mes cousins, ma sœur et moi. Ensuite, tout le monde s’est levé et l'on a cherché les cadeaux. Nous les ont trouvés. Ils n’étaient pas emballés et l'on a vu tous nos cadeaux. Nous n’avions pas dit à ma mamie que nous les avions trouvés. Alors, après, nous avons mangé notre dessert en sachant notre cadeau et nous étions contents. Le 25 décembre, nous sommes allés manger chez ma mamie comme d’habitude. Nous avons mangé de la dinde. Pour le dessert, nous avons mangé une buche de Noël. Alors, ma mamie a dit : « Allons ouvrir nos cadeaux ». Elle était toute fière. Nous avons ouvert nos cadeaux et nous avons avoué qu’on les avait trouvés et elle n’a pas aimé ça. Elle n’était vraiment pas contente. Après, mes parents ont fait les échanges de cadeaux et nous sommes partis. Ensuite, j’ai déballé mes présents à la maison. J’ai joué avec mes cadeaux par la suite. Voilà, ça c’était mon Noël préféré.

Je vous souhaite un très beau Noël à vous et de beaux cadeaux.