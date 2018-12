Noël par Tara Boningre-Vigne et Maïna Boucher

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Tara Boningre-Vigne

Pour que ce soit un Noël parfait, il faudrait que je réunisse toute ma famille, c’est-à-dire mon père, ma mère, mes grands-parents (dans les deux familles), mes cousins et cousines, tantes et oncles. On se retrouverait réunis, dans la maison de campagne de mes grands-parents français. Pour commencer, nous irions tous jouer dehors, car les membres de ma famille maternelle, des Réunionnais, n’ont jamais joué dans la neige et j’aimerais voir leur réaction. Ensuite, nous décorerions un immense sapin en regardant la neige tomber par la fenêtre. Un peu plus tard, toute la famille irait s’assoir autour d’une grande table pour déguster un magnifique festin préparé en famille, tout ça, dans une ambiance magique et chaleureuse. Si je souhaite tout ça, c’est parce qu’il n’y a que mes parents et moi au Canada. Le reste de ma famille est soit en France ou à l’Ile de la Réunion. Je les vois rarement. Alors, tout ce que je souhaite pour Noël, c’est de les revoir.

Les rassembler et les accueillir chez moi, au Québec, serait aussi un autre cadeau inestimable!

Mon plus beau Noël!

Par

Maïna Boucher

J’aurais aimé que ma grand-mère, qui est décédée en 2013, vienne fêter Noël avec toute ma famille. Ma tante, elle, habite à Montréal, donc je ne peux pas la voir souvent. On irait patiner et ma mère, c’est sûr qu’elle tomberait. On irait glisser sur la neige et là, ce serait moi qui tomberais. Ensuite, on irait prendre un bon chocolat chaud à côté d’un beau feu qui nous réchaufferait le cœur. Avant le départ de ma grand-maman, on faisait des bricolages et on allait marcher avec grand-papa, mon père et mes frères. Ce serait le plus beau Noël que je voudrais avoir, car je m’ennuie d’elle. En conclusion, passez du temps avec votre famille et vous ne regretterez rien. Ce n’est pas les cadeaux qui sont importants, c’est l’amour de vos proches qui compte!