Noël par Jana Doré et Noah Dupont

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Jana Doré

Bonjour, je m’appelle Jana Doré. J’ai 11 ans et je suis en 6e année. Je vais vous raconter mon plus beau Noël qui s’est déroulé l’année de mes 10 ans, c’est-à-dire l’année passée.

Alors, comme chaque année, nous ouvrons nos bas de Noël. Tout le monde était dans le salon chez ma grand-mère. J’avais reçu dans mon bas de Noël des pantoufles, des produits pour le bain et des objets inutiles. Après les bas de Noël, toute la famille est allée manger le souper. Il y avait de la tourtière, de la salade et des légumes. Comme dessert, il y avait des mokas, des beignes et une bûche faite par mon grand-père. Après, les adultes ont fait un échange de cadeaux. J’ai reçu des sharpies, des blocs Lego et une couverture en forme de queue de sirène bleue. Ensuite, nous avons joué aux cartes et avons chanté des chansons de Noël.

Pour tout dire, c’était mon plus beau Noël, parce que toute ma famille était là et que j’ai eu tous les cadeaux que je voulais. La magie de Noël m’a beaucoup plu aussi. J’espère que vous aimez Noël comme moi. Joyeux Noël!

Mon plus beau Noël

Par

Noah Dupont

Bonjour, je m’appelle Noah Dupont. Je vais à l’école Joly. J’ai 12 ans et je suis en sixième année.

Mon plus beau Noël, c’était l’an passé, car il y avait toute ma famille dans un chalet. Voici ce que nous avons fait dans le chalet. On a joué à l’intérieur et dehors. Les jours ont passé et passé. Rendus le 25 décembre, on a ouvert les cadeaux. Après les avoir ouverts, tout le monde s’est couché. Le lendemain, j’ai déballé le cadeau du père Noël comme mes cousins et j’ai eu mon coton ouaté.

Pour finir, passez un très beau Noël.