Noël par Marc-Olivier Bergeron et Maxime Bérubé

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël !

Par

Marc-Olivier Bergeron

Mes grands-parents d’Abitibi viendraient fêter Noël avec nous, car ils nous montrent des choses amusantes, on ne peut pas s’ennuyer avec eux. Ensuite, j’aimerais que mes oncles et tantes d’Abitibi et de St-Hyacinthe viennent aussi, car leurs nouveau-nés sont trop mignons. Ce que j’aimerais le plus, c’est qu’on aille fêter Noël dans un chalet, car on pourrait jouer dehors et prendre de l’air. Pour le repas, ce serait une bonne dinde avec plein de desserts. Après, bien sûr, on développerait les cadeaux.

Pour finir, voir ma famille serait le plus beau Noël pour moi!

La famille est le plus beau cadeau!

Par

Maxime Bérubé

Mon plus beau cadeau serait d’être avec toute ma famille. Il neigerait dehors et je jouerais au hockey avec mon frère. Ensuite, on irait déguster une bonne dinde ¬avec de la sauce brune. Après avoir bien mangé, on déballerait les cadeaux, mais le plus beau cadeau demeurerait la présence de ma famille. Ensuite, on pourrait jouer aux cartes et veiller jusqu’à minuit. Après avoir joué, je regarderais la télévision avec mes cousins et ma cousine. Quand il va être l’heure d’aller se coucher, j’installerais le lit pour que mes grands-parents couchent chez moi. Voici le plus beau Noël que j’aimerais passer et n’oubliez pas que le plus beau cadeau, c’est la famille.