Noël par Lyvia Briand et Jakob Cyr-Travers

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Lyvia Briand

Bonjour, mon nom est Lyvia Briand et je suis en sixième année, dans la classe de Mme Diane, à l’École Joly. Aujourd’hui, je vais vous expliquer quel serait mon plus beau Noël, le Noël que je rêverais d’avoir.

Tout d’abord, toute ma famille serait réunie. Il y aurait mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles et finalement, mes grands-parents. Nous allons sûrement veiller tard pour pouvoir ouvrir nos cadeaux placés sous le sapin et ceux offerts par le père Noël. Nous allons manger de la tourtière ou de la dinde. Il y aurait un grand sapin décoré de boules et de guirlandes de Noël. Je l’imagine déjà avec plein de cadeaux en dessous. La maison va être belle et resplendissante.

Pour finir, ça serait vraiment le Noël de ma vie, qui resterait gravé à jamais dans ma mémoire. Je vous souhaite un merveilleux Noël avec vos amis et votre famille.

Mon Noël de rêve

Par

Jakob Cyr-Travers

Bonjour, mon nom est Jakob. Aujourd’hui, je me suis demandé comment serait mon plus beau Noël. Après quelque temps de réflexion, voilà mon Noël de rêve.

Premièrement, mon Noël de rêve serait que je parte à Cuba avec ma mère, mon père et ma sœur. Mes cadeaux seraient une XBox One S avec Minecraft dessus. Mon second cadeau serait un appareil-photo performant. J’aimerais aussi donner un cadeau à ma mère, mon père et ma sœur, mais je ne sais pas quoi leur offrir.

Pour conclure, mon Noël parfait se résume à le passer en famille.