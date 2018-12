La première fin de semaine d’activité pour l’Opération Nez rouge a permis de constater , une fois de plus, la popularité de son service de raccompagnement. Un engouement qui ne se dément pas au fil du temps alors que du 1er au 2 décembre on démontre pas moins de 5 885 raccompagnements au Québec.

À Rivière-du-Loup, Opération Nez rouge a enregistré 116 raccompagnements, dont 40 vendredi soir et 76 dans la soirée de samedi. Il s'agit d'une légère baisse comparativement à l'an dernier, alors que l'organisme recensait pour le premier weekend pas moins de 136 raccompagnements.

Dans les Basques, on dénombre 8 raccompagnements vendredi et 21 autres samedi pour un total de 29 raccompagnements. Là encore on observe une baisse alors qu'en 2017 il y avait eu 37 raccompagnements, soit 8 de plus.

Il s'agit de la 35e campagne de l'organisme. Pas moins de 4 565 bénévoles ont pris la route vendredi et samedi pour être aux côtés des automobilistes de la province pour les aider à bien rentrer.

Les personnes qui souhaitent utiliser le service, offert par des bénévoles, peuvent le faire en composant le 418-868-0808 dans le secteur de Rivière-du-Loup et le 418-851-1224 dans Les Basques. Pour faire du bénévolat ou encore pour demander un raccompagnement, il est aussi possible d’utiliser l’application mobile «Nez rouge».

Dans les deux cas, les profits générés par les activités d’Opération Nez Rouge iront directement à des organismes ciblés. Quelques milliers de dollars sont amassés chaque année.

Rappelons que les comités locaux sont toujours à la recherche de bénévoles, sans qui le service de raccompagnement ne pourrait pas être offert. Même si l’Opération Nez Rouge est commencée, n’hésitez pas à manifester votre intérêt.