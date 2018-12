Les plus belles vitrines de Noël sur la rue Lafontaine

À l’approche des fêtes, un comité indépendant louperivois a, cette année encore, pris la liberté d’identifier les plus belles vitrines des commerces de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup afin de souligner l’apport des entrepreneurs locaux à la vie communautaire.

Afin de distinguer les plus mémorables vitrines, les membres du comité ont basé leur évaluation sur l’harmonie du thème, l’originalité, la diversité ainsi que l’aspect général des décorations et leur attrait pour les passants.

«Cette année, nous avons été agréablement surpris par l’inventivité de Moisan fleuriste dont le gigantesque flocon a su nous charmer de bien loin. C’est pourquoi il nous fait plaisir de lui décerner le premier prix», a-t-on indiqué.

En deuxième place, le choix du comité s’est arrêté sur Décoration G. L. en raison de sa chaleureuse scène de Noël et de son attention aux détails. Finalement, trois commerces se partagent la troisième place cette année de par leur unicité qui a empêché tout simplement de les départager : Aux Joly Ballons, On passe à table cuisinerie et déco de même que Fleuriste Le sentier Fleuri. Les gagnants de cette année recevront un certificat soulignant leur mérite.

Par-dessus tout, on souhaite remercier tous les commerçants de la rue Lafontaine ayant participé à faire vivre la magie des fêtes dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. «Grâce à eux, le magasinage des fêtes et les simples promenades extérieures nous replongent dans nos meilleurs souvenirs d’enfance», a-t-on souligné. L’invitation aux citoyens à profiter de ces magnifiques décors est donc lancée.