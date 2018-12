Noël par Marilou Anctil et Marcius Arias-Miclette

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Marilou Anctil

Quelques jours avant Noël, mes parents, mon frère, mes grands-parents paternels, ma tante, mon oncle, ma cousine, mon cousin et moi sommes partis à l’aéroport, direction Punta Cana! C’était le premier Noël que je passais en République et j’étais très excitée. Le 19 décembre 2016, nous sommes montés dans l’avion. Ce n’était pas la première fois que je prenais l’avion, mais j’étais quand même un peu nerveuse, comme à chaque fois. Arrivés là-bas, nous n’avons pas pu explorer les lieux, car il était assez tard. Le temps que tout le monde a pris pour s’inscrire me paraissait INTERMINABLE! Je devenais très impatiente, car j’étais beaucoup fatiguée. Le lendemain matin, j’avais très hâte de me rendre à la plage. Je n’ai pas été déçue : elle était magnifique! Mon frère, ma cousine, mon cousin et moi nous étions bien amusés dans la mer. Les jours qui suivaient étaient très amusants, mais je veux vous parler de la journée de Noël. C’était magique! Nous sommes allés manger au buffet le matin avec nos tuques de Noël! Ensuite, mes parents, mon frère et moi sommes allés rejoindre le reste de notre famille à la plage. Nous nous sommes souhaité « Joyeux Noël » avec quelques câlins. Nous nous sommes beaucoup baignés, surtout les enfants, et pendant tout le voyage, il faisait beau et très chaud. Le soir, nous sommes allés manger au buffet et j’étais bouche bée! C’était gigantesque et merveilleux. On sentait l’ambiance de Noël sans être chez nous. J’ai tellement mangé! Comme dessert, il y avait une grosse table avec des bonbons dessus. Je me suis gavée de ceux-ci. Par la suite, nous sommes allés voir le spectacle. Le lendemain, c’était malheureusement le jour du départ. Donc, le 26 décembre 2016, nous avons repris l’avion et nous sommes rentrés chez nous. J’ai beaucoup aimé ce voyage en République avec toute ma famille!

Mon plus beau Noël!

Par

Marcius Arias-Miclette

Mon plus beau Noël était l’année passée parce que les membres de ma famille sont venus à Rivière-du-Loup pour la première fois. Quand ils sont arrivés, j’ai pleuré de joie. On a eu nos cadeaux. Après, on a joué aux jeux vidéos sur la PS3 dans le salon. On a mangé les pâtes cuisinées par ma grand-mère, celles qui nous font tous saliver. Je n’oublie pas le pâté chinois de mon grand-père qui est aussi succulent. Ensuite, on s’est amusé et on a regardé un film sur mon portable. Le lendemain matin, mon cousin Jessie, ma sœur Zapora, mon frère Hunter, mon cousin Jacob et moi avons joué dehors au football, patiné et joué au hockey. Parfois, quand j’avais la rondelle, je tombais et on riait tous. C’est cela qu’on a fait pendant les trois jours où mes visiteurs étaient là. J’aurais aimé qu’ils restent plus longtemps, mais toutes les bonnes choses ont une fin, non? Pendant leur visite, j’ai réalisé que ce n’était pas les objets les plus beaux cadeaux, c’était leur visite. Pour moi, c'était vraiment le plus beau des Noëls.