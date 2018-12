Les marchés de Noël au Kamouraska

Même si la saison est déjà bien amorcée, il reste encore deux marchés de Noël qui se tiendront encore au Kamouraska d'ici le 16 décembre. Une occasion à ne pas manquer.

Saint-Gabriel-Lalemant, le 6 décembre

Un sixième marché pour les élèves de l’école de l’Amitié

Les élèves de l’école primaire de Saint-Gabriel-Lalemant invitent la population à leur sixième marché de Noël qui se tiendra le 6 décembre de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle communautaire de la municipalité. Les élèves ont à cœur la mise en valeur des artisans locaux et invitent ces derniers à se joindre à eux, en communiquant avec madame Isabelle Boutin au 418 856-7046. Tous les profits amassés par la location de tables iront aux activités de l’école primaire.

Saint-Germain, les 15 et 16 décembre.

Le Marché Populaire de Noël du Kamouraska 2018 : Édition festive et sportive !

Le Marché Populaire se déplace cette année à Saint-Germain-de-Kamouraska. L’événement aura lieu le samedi 15 décembre et le dimanche 16 décembre de 10 h à 16 h. Les artisans de la région et des environs offriront des produits éthiques et de qualité qu’ils exposeront à la salle municipale de Saint-Germain durant ces deux journées. Un espace dédié aux enfants sera accessible dans la salle. Des animateurs seront également présents pour divertir les tout petits pendant que les parents pourront tranquillement faire leurs achats. Grande nouveauté de l’édition 2018, une station festive prendra place au Chalet des Cabourons durant la fin de semaine du marché. Au menu ; breuvages, nourriture, tournoi amical de hockey bottines, musique avec l’orchestre trad du Kamouraska et plus encore! Pour plus d’information visitez la page Facebook Le Marché Populaire.

Il est à noter que pendant le mois de décembre, les informations relatives à ces marchés de Noël seront partagées sur la page Facebook Le Kamouraska ainsi que sur le Quoi faire au Kamouraska.