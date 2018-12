C'est le temps des Fêtes sur infodimanche.com

Cette année encore, Info Dimanche vous dès ce 1er décembre et ce jusqu’au début du mois de janvier une section spéciale pour les Fêtes, intitulée : Noël. Cette année encore, la salle de rédaction a reçu l’aide de nombreux lutins lutins pour vous offrir un contenu local, diversifié et amusant.

PLACE AUX ENFANTS !

Pour une troisième année consécutive, vous aurez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël ou leur Noël rêvé.

Nouveauté pour 2018, Nous vous présenterons Noël illustré par les élèves de 1ère année des classes de Isabelle Dallaire, Diane Lavoie et de Marise Tardif de l'École Lanouette de Saint-Antonin. Découvrez ces dessins accompagnés d'un court mot explicatif de leur cru.

SUGGESTIONS ET RECETTES

La section vous proposera aussi de nombreuses suggestions cadeaux: jeux vidéos, livres, équipement de plein air, cuisine et bien d'autres.

Aussi, la section vous proposera plusieurs recettes. Vous aurez de quoi égayer vos réceptions. Toujours sous le thème de Noël, vous retrouverez aussi des nouvelles d’actualité concernant le temps des Fêtes, en passant par des suggestions et des idées cadeaux.

SECTION

Accessible via le menu principal de la page d’accueil du site infodimanche.com, la nouvelle section peut être consultée sous l’onglet NOËL. Celui-ci vous offre deux options: consulter notre Mosaïque de Noël ou notre contenu rédactionnel en lien avec la période des Fêtes.

De plus, comme lors des années précédentes, Info Dimanche vous propose sa Mosaïque de Noël, à l’intérieur de laquelle les gens d’affaires et organismes de la région vous transmettent leurs vœux de Noël. Vous n’avez qu’à cliquer sur le logo de l’entreprise dans la Mosaïque afin de voir les vœux de Noël.

CONCOURS : 500 $ EN PRIX

Encore une fois cette année un concours Vœux des Fêtes est en ligne et vous offre la chance de remporter l’un des 5 chèques cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun chez les marchands participants.

Joyeuses Fêtes!