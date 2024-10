Disparition de Stéphane Leblanc : appel à la population

Quatre suspects, deux hommes et deux femmes, âgés entre 42 ans et 63 ans, de Saint-Honoré-de-Témiscouata, ont été arrêtés en lien avec les deux perquisitions menées dans la municipalité le jeudi 17 octobre, vers 7 h le matin. Selon la Sûreté du Québec, l'opération policière visait le trafic de stupéfiants et la contrebande de tabac. À la suite de ...