Arrestations et perquisitions en matière de stupéfiants à Rivière-du-Loup

Les enquêteurs et patrouilleurs du poste MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, ont procédé tôt, vendredi dernier, à une importante perquisition et à trois arrestations en matière de lutte au trafic de stupéfiants.

Les policiers, accompagnés d’un maitre-chien, se sont rendus dans une résidence de la rue Alfred-Fortin à Rivière-du-Loup où ils ont fait la découverte de :

12 plants de cannabis ;

Environ 10g de haschisch ;

38 comprimés de méthamphétamine ;

Environ 165g de drogue de type « wax »

22 vapoteuses à wax ;

Environ 5.4kg de cannabis ;

Plusieurs comprimés de médicaments sous ordonnance ;

Un certain montant d’argent comptant ;

Une arme prohibée avec munitions ;

Un pistolet à plomb (type 9mm) ;

Divers équipements servant au trafic de stupéfiants.

Trois résidents ont été arrêtés sur place. Simon Hudon et Pamela Bernier, âgés respectivement de 29 et 28 ans, ont comparu par visiconférence au courant de la journée de vendredi dernier. Une troisième personne, une femme âgée de 36 ans, a été libéré par voie de sommation en attendant la suite des procédures judiciaires.

Les suspects devront répondre à une kyrielle de chefs d’accusation allant de production, de possession ou de possession en vue de trafic de stupéfiants, menaces, bris de sursis et de probation, possession d’une arme prohibée ainsi que pour recel – 5000$.

Notons que ce sont des informations reçues du public qui ont permis de mener à bien cette opération.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).