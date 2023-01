Des paramédics à 60 kilomètres d’un enfant en arrêt cardiorespiratoire

Frustration, impuissance, découragement… des paramédics de la Coopérative des paramédics du Témiscouata ont vécu un lot d’émotions après avoir été appelés à parcourir près de 60 kilomètres pour intervenir auprès d’un enfant en arrêt cardiorespiratoire, au début du mois de janvier. Une situation dramatique qui met cependant la lumière sur une réalité qui arrive «trop souvent» dans la région, et qui pourrait pourtant être évitée, dénoncent les syndicats.

Dans la nuit du 2 janvier, la centrale d’urgence 911 a reçu un appel pour un enfant inconscient et en arrêt cardiorespiratoire à Esprit-Saint, une municipalité située à l’est de Lac-des-Aigles et qui est normalement couverte par une équipe de paramédics de Saint-Michel-du-Squatec.

Or, c’est une ambulance de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) qui a dû faire la route cette fois, puisque celle de Squatec avait déjà quitté le territoire pour effectuer un autre transport vers l’hôpital de Rimouski.

Malgré l’urgence, les paramédics de la Coopérative des Paramédics de Témiscouata ont ainsi été contraints de parcourir près de 60 kilomètres le plus rapidement possible avant d’atteindre la jeune victime, puis un autre 55 kilomètres avant de rejoindre l’hôpital de Rimouski. Un voyage interminable pour un cas aussi grave et urgent.

«C’est un délai énorme», a convenu Jacques Poitras, paramédic et président du syndicat de la Coopérative des Paramédics du Témiscouata, rencontré plus tôt aujourd’hui.

«Les paramédics veulent faire le plus vite possible, mais sur la route 232, l’hiver, on ne peut pas rouler 200 km/h. Les conditions routières ont un impact et l’équipe doit se rendre à destination.»

Selon nos informations, les paramédics ont été appelés pour une priorité 0, la plus importante de la liste des priorités d’affectation, aux petites heures du matin. Une véritable course contre la montre pour laquelle ils sont partis «avec deux prises», a regretté le professionnel du milieu préhospitalier d’urgence.

«Quand il y a arrêt cardiorespiratoire, la vie est en danger et les 10 premières minutes sont très importantes. Les chances de survie baissent ensuite rapidement, plus le temps passe. Si des manœuvres de réanimation sont réalisées, le délai va s’étirer, mais il y a urgence, il faut agir», a-t-il expliqué.

«Peut-être que la vie n’aurait pas pu être sauvée, je ne sais pas, mais [l’enfant] n’a pas eu droit à toutes les chances qu’il devait avoir n’a pas eu les soins nécessaires pendant de longues minutes. Des soins qui auraient peut-être pu faire la différence si une équipe avait été plus proche et qu’elle avait pu intervenir plus rapidement», a-t-il plus tard ajouté.

Jacques Poitras ne cache pas que les paramédics vivent un sentiment d’impuissance et de découragement lorsqu’ils sont confrontés à des situations comme celles-ci. «L’équipe a fait ce qu’elle pouvait faire. Elle est montée le plus vite possible et elle a fait son travail. Mais elle ne pouvait pas faire autrement que de penser que les choses auraient pu se passer autrement si elle avait été déplacée vers Squatec plus tôt.»

«Les minutes supplémentaires qui sont nécessaires pour se rendre auprès de la victime dans une situation comme celle-ci, elles comptent, elles ont un impact […] Il y a de la frustration par rapport à ça.»

«IL FAUT QUE LES CHOSES CHANGENT»

M. Poitras, qui travaille comme paramédic depuis plus de 20 ans, est catégorique : il estime que la présence d’horaires de faction au Témiscouata – et ailleurs – nuit à la possibilité d’un «déploiement dynamique» et stratégique des ambulances sur le territoire.

Selon lui, dans un scénario idéal, l’ambulance de Cabano aurait dû être appelée à prendre la relève de celle de Squatec au départ de cette dernière vers Rimouski. Et celle de Notre-Dame-du-Lac aurait pu ensuite se positionner pour couvrir efficacement le territoire de Témiscouata-sur-le-Lac.

Mais cela était impossible, puisque la seule équipe de paramédics de Notre-Dame-du-Lac est sur un horaire de faction. Elle devait attendre un appel à la maison.

Cette situation arrive «régulièrement» avec différents cas de priorités, et peut aussi être vécue durant le jour. Les paramédics sont souvent appelés à couvrir les territoires de Squatec et Rivière-Bleue lorsque les équipes de ces milieux ont quitté sur une intervention.

«Une situation comme celle vécue à Esprit-Saint aurait peut-être pu être évitée si le déploiement dynamique était possible sur la grandeur de notre territoire. Mais ce n’est pas le cas actuellement», a dénoncé M. Poitras.

«Il faut que les choses changent.»

Les paramédics de tous les secteurs se battent depuis plusieurs années déjà pour que cessent les horaires de faction qui obligent certaines équipes de paramédics à être disponible, sur appel, 7 jours sur 7, pendant 24 h, sur une période de deux semaines.

Plus de détails suivront...