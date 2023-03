Trois médailles supplémentaires pour l’Est-du-Québec 

La délégation de l’Est-du-Québec n’a pas perdu de temps avant d’ajouter de nouvelles médailles à sa collection dans le cadre du deuxième bloc de compétition de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup.

En badminton, Olivier Hamel de Rivière-du-Loup est monté sur la deuxième marche du podium en simple masculin, après un très beau parcours.

En demi-finale, l'athlète du Collège Notre-Dame est notamment revenu de l'arrière au troisième set et dernier set pour vaincre son adversaire et atteindre le match de la médaille d'or. Il a démontré beaucoup de caractère en sauvant 5 points de match, un exploit loin d'être banal à ce niveau.

En finale, Olivier Hamel a offert une bonne opposition au meilleur joueur au Canada devant plusieurs spectateurs réunis au Stade Premier Tech.

SKI DE FOND ET JUDO

L'Est-du-Québec a également brillé sur d'autres sites de compétition. À Saint-Antonin, en ski de fond, Rose Bouchard de Rimouski a elle aussi remporté une médaille d’argent avec une deuxième place à l’épreuve du 5 km classique chez les 14 ans.

En judo, Florence Bossé, également de Rimouski, a de son côté mis la main sur une médaille de bronze chez les moins de 52 kg.

Au cours des prochains jours, 65 athlètes participeront à différentes épreuves : badminton, boxe olympique, curling masculin, hockey masculin, judo, natation artistique, ski de fond et tennis de table. Ils seront encadrés par 20 entraîneurs et accompagnateurs, en plus de l’équipe de 11 missionnaires de la délégation.

Au moment d'écrire ces lignes, la délégation de l'Est-du-Québec a une récolte de 9 médailles.

Plus de détails suivront…