Un lancement haut en couleur pour la 56e Finale des Jeux du Québec 

Des milliers de personnes, dont plus de 2000 jeunes athlètes québécois, ont vibré au rythme des tambours, des cris et des applaudissements, ce vendredi 3 mars au Centre Premier Tech, alors que se déroulait la - très attendue - cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup.

Entrée des délégations euphorique, une passation du flambeau historique et un spectacle du Cirque de la Pointe-Sèche haut en couleur ont marqué le lancement officiel des festivités à compter de 19 h. L’amphithéâtre était rempli à pleine capacité pour l’occasion.

Il faut dire que la région de Rivière-du-Loup rêvait à ce moment depuis très longtemps. Les spectateurs et les 4000 athlètes et accompagnateurs venus des quatre coins du Québec étaient visiblement heureux d’enfin faire connaissance.

Rapidement, l’enthousiasme a d’ailleurs gagné le coeur des personnes présentes qui ont été très bruyantes. C’était la fête, celle que tout le monde souhaitait et la fierté des participants était palpable.

«On se retrouve enfin!», a lancé le maire Mario Bastille, premier à prendre la parole, en référence aux deux reports qui ont été vécus avant que l’événement puisse enfin avoir lieu. Un clin d’oeil auquel les athlètes ont répondu de vifs applaudissements.

Notons d’ailleurs que le coup d’envoi du plus grand rassemblement multisport au Québec était organisé sous le thème du retour vers la lumière afin de célébrer la force et la résilience des athlètes au cours des dernières années.

UNE SOIRÉE SPECTACULAIRE

La soirée s’est entamée avec l’entrée des délégations et le défilé des athlètes qui ont, un à un, gagné le centre de l’aréna. Chaudement applaudis et encouragés, les jeunes n’ont pas hésité à brandir les drapeaux et à taper des mains. Les sourires étaient nombreux, tout comme les téléphones cellulaires qui servaient à immortaliser ce moment unique.

Cette étape s’est conclue par l’arrivée de la délégation de l’Est-du-Québec qui a été vivement accueillie par les spectateurs locaux. À quelques égards, la scène rappelait celles des grandes cérémonies précédant les Jeux olympiques. Parions que les jeunes athlètes souhaiteront un encouragement aussi vif et ressenti durant les compétitions à venir.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, les coprésidents du conseil d’administration de la Finale, Marie-Pier Boudreau-Gagnon et Christian Pelletier, la présidente de SPORTSQUÉBEC, Julie Gosselin, et l’adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Yannick Gagnon, se sont ensuite adressé aux gens présents.

C’est M. Gagnon qui a d’ailleurs officiellement déclaré ouverte la 56e Finale des Jeux du Québec, au terme d’un discours passionné.

«Ce sont les Jeux de la détermination!», a-t-il lancé.

UN RELAIS À LA RELÈVE

Moment phare de la cérémonie, le porteur du flambeau des premiers Jeux du Québec de Rivière-du-Loup 1971, Serge Chouinard, a fait la transition entre le passé et le présent en passant la flamme à Amélia St-Pierre, une athlète louperivoise qui participera à ses premiers jeux en badminton.

Affichant un grand sourire, l’adolescente de 14 ans s’est ensuite dirigée vers la vasque située à l’extérieur du Centre Premier Tech, où elle a repris de plus belle, 52 ans après avoir été allumée pour la toute première fois en sol louperivois. Un moment marquant, historique, qui restera dans la mémoire collective pour de nombreuses années.

SPECTACLE DE CIRQUE

La soirée s’est conclue de façon spectaculaire avec une prestation du Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska. Des numéros de BMX, jonglerie, acrobaties aériennes et trampoline au mur étaient au menu au coeur de décors impressionnants et accompagnées de musiciens talentueux.

L’objectif de la performance était de marier à la fois le côté athlétique de l’évènement sportif et le côté artistique, et d’inspirer les athlètes à se dépasser.

Nul doute, les milliers de spectateurs ont apprécié. Plusieurs acrobaties ont été récompensées de cris et d’applaudissements. La troupe a été récompensée d’une belle et généreuse ovation.

CE QU’ILS ONT DIT

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup :

«Incroyable. De voir le Centre Premier Tech plein comme ça avec les athlètes, c’est venu me chercher. On attend les Jeux depuis tellement longtemps, alors de vivre la cérémonie officielle, ça amène beaucoup d’émotions. C’était aussi très émouvant d’assister à la passation du flambeau.»

Marie-Pier Boudreau-Gagnon, ex-athlète olympique et coprésidence du conseil d'administration de la 56e Finale :

«J’ai eu l’impression de revivre l’événement comme lorsque j’étais jeune. Je suis toujours impressionnée de constater l’envergure des Jeux du Québec. Honnêtement, à l’entrée des délégations, je me suis dit que j’aurais aimé redevenir une athlète un instant. De voir des jeunes en pleine forme, prêts à compétitionner et à donner le meilleur d’eux-même, c’est de toute beauté, la raison pour laquelle je me suis impliquée.»

Serge Chouinard, porte flambeau des premiers Jeux du Québec 1971 :

«J’étais très fébrile, nerveux, mais j'étais en même temps très fier […] J’ai dit à Amélia que c’était maintenant à son tour d’avoir son nom associé à un si grand moment et qu’elle en sera fière. Il y a un lègue qui a été fait et c’est très spécial.»