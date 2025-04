Défi OSEntreprendre: les lauréats du volet scolaire du CSS Kamouraska - Rivière-du-Loup

Avec l’arrivée des beaux jours, le moment est idéal pour repenser son look et cela passe aussi par le choix de ses lunettes. Accessoire de mode à part entière, la lunette de vue ne se contente plus de corriger la vision, elle reflète aussi la personnalité, le style et l’état d’esprit de celui ou celle qui la porte. Et cette saison, les tendances ...