Voir la galerie de photos

Le Groupe Véloce jouit d’une excellente réputation depuis de nombreuses années au sein du domaine automobile. Cette jeune équipe a su se faire connaître un peu partout à travers les différentes marques qu'elle a encouragées et son nom retentit aujourd’hui aux quatre coins de la province.

Au fil des années, l'ardeur au travail et le souci d'excellence ont assuré la pérennité des concessions du groupe et continuent de le faire pour les projets à venir. Le modus opérandi de l'équipe se traduit par une passion incontestable envers la satisfaction de la clientèle ainsi qu'un désir marqué de toujours s’assurer d’être à la page en termes d'expérience d'achat.

Témis Chrysler

La mission Témis Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat: rester la destination automobile de choix des conducteurs de Temiscouata-Sur le lac, QC. Nous vous proposons une vaste sélection de véhicules neufs et d’occasion, un exceptionnel atelier mécanique et un service à la clientèle empressé! Parlant de tout neufs Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, c’est le moment ou jamais de venir en choisir un dans notre salle de montre.

L'Islet Chrysler

Arrêtez-vous chez L'Islet Chrysler pour être assuré de trouver des véhicules neufs et d’occasion de qualité. Chez L'Islet Chrysler, notre inventaire est rempli des meilleurs dans les deux catégories. Notre concession est idéalement située et ouverte à des heures pratiques pour les acheteurs de voitures. Trouvez l’itinéraire de conduite en cliquant sur notre lien interactif ou appeler nous afin parler avec notre personnel de vente amical.



Rivière-du-Loup Mitsubishi

Chez Rivière-du-Loup Mitsubishi, nous nous efforçons chaque jour d’aller au-delà de ce que vous attendez d’une expérience de concessionnaire et de redéfinir la façon dont vous achetez ou entretenez un véhicule. Nous vous faciliteront l’achat d’une voiture neuve à un prix avantageux et nous pouvons aussi vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion pour vous. Nous avons hâte de vous rencontrer aujourd’hui et de pouvoir vous aider, quels que soient vos besoins, grâce à notre large inventaire et nos nombreux services après-vente.