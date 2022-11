Comment une housse de couette peut remonter le moral dans le froid de l'hiver ?

Pour un linge de lit doux et confortable en hiver, rien de tel que des matières agréables au toucher qui apportent la chaleur souhaitée. Qu'elle soit en coton, en percale ou en soie, une housse de couette bien choisie peut remonter votre moral dans le froid de l'hiver. Comment ? Vous aurez la réponse à la lecture de cet article.

Une couette hiver : la couette légère et chaude pour un hiver en douceur

En hiver, une bonne housse de couette agit comme une barrière isolante.

La couette chaude d'hiver

L'intérêt d'opter pour une couette chaude d'hiver réside dans le garnissage plus important qu'elle possède. Une couette chaude offre un meilleur gonflant et un indice de chaleur optimal. À n'importe quel moment de la journée, vous êtes au chaud, car elle assure une meilleure conservation de la chaleur.

Quelle que soit la froideur des journées hivernales, une couette chaude est adaptée et vous permet de faire des économies d'énergie. Bien au chaud sous votre housse de couette, la sensation agréable et douce maintient votre corps et votre esprit à l'abri du froid.

Ce type de couette vous est proposée avec trois différents garnissages.

- Le garnissage synthétique

Garnies de fibres en polyester, les couettes chaudes synthétiques sont plus légères et faciles d'entretien. Le gonflant dont elles disposent est lié à son mode de fabrication et à la quantité d'air présente dans les fibres creuses en silicone.

- Le garnissage naturel

Le garnissage naturel offre des couettes en duvet et en plume. Il vous assure des nuits confortables et chaudes à long terme. Les plumes et le duvet vous permettent de conserver naturellement la chaleur pour les nuits fraîches.

- Le garnissage hybride

Certaines couettes chaudes sont hybrides. Elles proposent le meilleur des deux garnissages. Avec des pourcentages précis de flocons microfibres de polyester, de duvet et de plumes de canard, vous avez un mélange moelleux et un gonflant incomparable.

La housse de couette idéale

La housse de couette assure à la fois la protection de la couette tout en jouant un rôle esthétique. Pour apporter une touche personnelle et originale à votre chambre, la housse de couette se décline dans des couleurs, des motifs et des matières variées.

Bien choisir sa housse de couette

S'endormir confortablement dans un lit et se blottir dans une couette soyeuse et douce en hiver (et même en été) est l'une des meilleures sensations.

Ainsi, choisir sa housse de couette avec soin est gage de confort et de paisible nuit de sommeil. Dans le choix d'une housse de couette qui puisse adoucir l'esprit et le corps, il est important de s'attarder sur la qualité et les dimensions de cette dernière.

- Les dimensions

Une bonne housse de couette doit dépasser d'environ 20 cm de chaque côté (au minimum). Pour un lit de 140 x 190 cm, il faudra une housse de couette de 220 x 240 cm (ou 200 x 200 cm pour les lits mezzanines). Ceci vous permet d'avoir une retombée suffisante de chaque côté.

- La matière

En optant pour une housse de couette en soie, en coton, en percale de coton ou en lin, vous avez une matière douce et confortable. Chaque matière a ses particularités et propriétés spécifiques.

- La forme

Les housses de couette existent dans des formes variées. La forme en bouteille, qui se caractérise par un rabat à une extrémité qui permet de la fixer au bout du lit.

La forme fermeture portefeuille dispose d'un rabat vers l'intérieur. La forme sac (rectangulaire ou carré) ne dispose pas de rabat. Généralement, elle se ferme avec des boutons.

- La couleur

Les housses de couette hiver sont disponibles en plusieurs couleurs. Selon vos préférences et la décoration de votre chambre, optez pour des couleurs qui sauront vous mettre de bonne humeur. Réveillez-vous avec le peps. Les housses de couette de couleur unies, gaies, designs, harmonieuses ou éclatantes, durent lavage après lavage.

Une housse de couette hiver est synonyme de chaleur, de confort et de douceur. C’est la solution optimale pour les journées et les nuits fraîches. Sur le lit ou au coin de la cheminée, elle vous est indispensable. Fini la petite déprime hivernale.