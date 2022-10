Le Canada au premier plan de l’innovation en matière de paiements numériques

À l'ère numérique, le Canada est de plus en plus branché et dépendant des paiements électroniques. Depuis cinq ans, les paiements en monnaie physique ont chuté de 62% et ceux par chèques de 49 % au Canada. Le volume des virements en ligne dépasse celui des transactions par cartes bancaires : 325 milliards de dollars contre 273 milliards en 2021. Pour suivre cette croissance, le pays a besoin d'une infrastructure de paiement modernisée. Ces efforts se concrétisent avec l’arrivée du système de paiements en temps réel (PTR).

Pourquoi la modernisation des paiements est-elle aussi importante ?

Au cours du dernier trimestre 2021, un Canadien sur deux avait effectué au moins une transaction par virement, soit une augmentation du volume de transactions de 26 %. Cette méthode de paiement ainsi que les nombreuses autres options font le succès des entreprises dans un grand nombre de secteurs. L'utilisateur peut désormais choisir de payer par carte de débit ou par divers portefeuilles électroniques. Pour les entreprises, c'est un moyen efficace de gérer leur activité pour répondre à ces nouvelles manières de concevoir les achats.

Il est aussi courant de payer avec une application mobile comme Samsung Pay, Google Pay ou Apple Pay. Le Canada développe aussi un système d’envergure nationale qui une fois opérationnel, permettra de disposer de nouveaux outils pour les paiements.

Le système de paiements en temps réel (PTR)

Le système PTR utilisera la norme financière ISO 20022. Cette nouvelle norme internationale permet les échanges de données entre les institutions financières, le traitement des opérations de bout en bout et l’uniformisation des messages financiers. Elle a été adoptée par la Suisse en 2018 pour améliorer et harmoniser les transactions financières. Rendez-vous sur paiements.ca pour en savoir plus sur l’organisme qui exploitera le PTR. Grâce à ce système, il sera beaucoup plus rapide et facile d'effectuer des achats sans se soucier des mises à jour des systèmes.

Avantages du système PTR pour l’économie canadienne

Ce projet de modernisation se fait dans un objectif de politique publique. Les utilisateurs pourront avoir un aperçu des fonds en leur possession en temps réel. Ce système viendra soutenir un vaste champ d’utilisations, comme par exemple la possibilité de payer des employés à temps partiel immédiatement après leur travail. Cela viendra donc en renfort à l’économie de l'emploi.

Les chèques, qui sont encore utilisés, seront petit à petit remplacés par les paiements numériques. Une réelle migration vers un réseau plus homogène va s'opérer pour les commerces et les entreprises, leur donnant la capacité de gérer des sommes d'argent plus importantes. Ces avancées devraient également servir de tremplin à l'innovation pour le développement de nouveaux produits et services permettant au pays de s'affirmer face à la concurrence mondiale.



Le Canada va renforcer sa position concurrentielle grâce au système PTR. Il est évident que la nouvelle norme ISO 20022 aura une incidence majeure dans le développement d’infrastructures de paiements en temps réel, notamment avec le développement des paiements mobiles, des crypto-monnaies, des portefeuilles électroniques ou du paiement omnicanal qui permet de démarrer le processus d’achat sur un smartphone pour le finaliser sur un ordinateur.