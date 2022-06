Une foule d'idées de cadeaux pour la fête des Pères

Selon l'âge et les besoins de votre père, il n'est pas toujours facile de trouver le cadeau idéal qui ne restera pas au fond d'une armoire. Voici quelques idées originales à budget raisonnable qui ne laisseront pas votre papa indifférent.

De l'apéritif au digestif en passant par les préparations culinaires

Votre papa apprécie le gin et le fait maison ? Vous lui ferez plaisir en lui offrant un kit comprenant plusieurs ingrédients, du gin et des accessoires de cuisine ! Cet alcool a pour avantage de se marier avec n'importe quels aromates et aux possibilités infinies. Un guide de préparation lui facilitera la tâche et il sera fier d'inviter ses amis en leur proposant cet élixir.

Envie de partager un bon moment autour d'un barbecue avec votre papa le jour de sa fête ? Procurez-vous des viandes locales de haute qualité de la réserve Chicoine ! Et si vous êtes nombreux à offrir des cadeaux, alors vous le surprendrez avec la boîte magique de chez Barney. Cette dernière comprend quatre sauces dont deux destinées à relever une viande en grillade.

Ou bien choisissez deux bouteilles de vin québécoises sélectionnées par un sommelier pour agrémenter un somptueux repas ! Dans la boîte découverte, vous glisserez une carte personnalisée mentionnant tous les prénoms des enfants.

Et pourquoi ne pas prendre un whisky en digestif après un dessert lors d'une soirée festive ? Une bouteille de RYE WHISKY DE SIVO a l'avantage d'être affinée en fût de Porto avec une note fruitée !

Des cadeaux de fête des Pères personnalisés et originaux

Votre père est un amateur de bons crus ? Préférez deux ou trois bouteilles voire un magnum de Bordeaux Médoc ou de Beaujolais Saint-Amour ! Ce sont des produits de tendances et de qualité pour des déjeuners ou dîners en terrasse en famille ou entre amis. Ces vins sont riches en tanins et se marient avec tout type de mets.

Vous avez la possibilité de personnaliser l'étiquette en ajoutant le prénom de votre papa, une de ses photos mémorables et un message sentimental. Ce cadeau ne peut que le toucher. Ajoutez une caisse à vin et aussi des verres, le tout gravé, pour un présent complet et à conserver longtemps !

Votre père aime les jeux d'extérieur à plusieurs ? Suggérez-lui des boules de pétanque gravées ou un jeu de quilles finlandais dans son étui personnalisé ! Il identifiera ses boules très rapidement.

Parmi les produits classiques, mais toujours utiles figurent le couteau suisse ou le couteau Opinel voire le couteau de marque Laguiole, les trois gravés. Un étui en cuir les protègera et pourra s'attacher à une ceinture. Votre père sera bien équipé lors de sorties bucoliques comme le pique-nique et les randonnées ou encore le camping.

Les objets en maroquinerie, eux, peuvent faciliter le quotidien de votre papa. C'est le cas des porte-clés personnalisés, des porte-papier, des étuis de passeport et des porte-monnaie. Ces produits sont tous en cuir, de couleurs variées avec un grand choix de motifs. Le message, le nom et le prénom sont réalisés au laser. Ce sont des cadeaux inédits et très pratiques. N'hésitez pas à y ajouter une carte personnalisée dans ce type de produits !

Des présents pour chouchouter chaque papa

Quel cadeau pour un papa qui prend soin de lui et de son apparence ? Il aimera certainement le savon noir détox au charbon végétal pour se laver de la tête aux pieds ! Tous les jours, il sentira les effluves du déodorant boisé et à l'huile de coco compris dans l'ensemble de soins corporels.

S'il porte une barbe, optez pour un coffret avec plusieurs huiles parfumées ! Il a juste à ajouter celle à sa senteur préférée dans la lotion nettoyante afin d'avoir une barbe resplendissante. Il utilisera sûrement le peigne pliant et poli très pratique fourni dans le coffret.

Vous cherchez d'autres idées de cadeaux ? Si votre père aime les événements culturels à Montréal, vous pourrez l'accompagner au centre-ville. Plusieurs programmations extérieures, intérieures, payantes et gratuites ont lieu tout l’été.

Il est fin gourmet, mais il aime aussi les sous-vêtements ? Gâtez-le avec une boîte comprenant des boxers, un tablier au design unique et un livre de recettes et surtout profitez-en pour lui remettre une carte personnalisée au message touchant !