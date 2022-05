Centre d’action bénévole des Basques: une action pour faire la différence

«Une action pour faire la différence », ces quelques mots résument admirablement bien l’impact du Centre d’action bénévole des Basques dans son milieu. Ses 70 bénévoles et ses trois employées mettent tout en œuvre pour offrir un soutien indispensable aux aînés de la MRC des Basques.

Un organisme sans but lucratif, il s’est donné comme mission de promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine en favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux socio-communautaires humanitaires qui concernent la population de son territoire. Sa mission se concrétise à travers trois champs d’action : développement de l’action bénévole et communautaire; soutien à la communauté; gouvernance et vie associative.

Ses services s’adressent aux personnes vivant des difficultés (perte d’autonomie, maladie, etc.) auxquelles le réseau naturel ne peut apporter l’aide nécessaire. « Notre clientèle est de plus en plus âgée, pour la plupart des personnes de 75 à 85 ans. En tout, le CAB des Basques accompagne près de 900 personnes par année qui ont des besoins différents », explique Suzanne Jean, directrice générale.

On note d’abord l’accompagnement au transport, un service offert depuis les premiers jours d’existence de l’organisme. Si des personnes ont besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance, lors de leurs déplacements, et qu’elles ne trouvent pas d’aide dans leur entourage, ce service est pour elles. Il peut s’agir d’accompagnement vers les services de santé et les services sociaux ou d’autres déplacements pour les institutions financières, l’épicerie et la pharmacie. Annuellement, les bénévoles peuvent accompagner plus de 250 personnes différentes pour un transport médical et des soins réalisant un total de 1300 actions. Ils effectuent un total impressionnant de plus de 125 000 kilomètres chaque année.

Les dîners communautaires avec animation sont également organisés depuis 30 ans. Ils contribuent à briser l’isolement des personnes seules. « L’isolement a évolué depuis 30 ans. Au début on voyait davantage des personnes vivant seules physiquement. Aujourd’hui, ce sentiment d’isolement est perçu même dans des résidences privées pour aînés puisque les enfants habitent souvent à l’extérieur de la région », note Mme Jean.

À chaque printemps, des bénévoles du Centre offrent un service d'aide pour compléter des déclarations d’impôts pour la clientèle qui reçoit : sécurité de la vieillesse, supplément du revenu garanti, aide sociale. Ils sont aussi disponibles pour remplir des formulaires concernant les divers programmes et services qui sont destinés aux aînés.

Les visites et téléphones d’amitié contribuent aussi à briser l’isolement et permettent de vérifier si tout va bien chez les personnes en perte d’autonomie. Ils sont faits par un bénévole à une personne qui en a fait la demande. Deux outils permettent également d’augmenter le niveau de tranquillité d’esprit des aînés et de leurs familles. La télésurveillance Lifeline est un moyen d’assurer la sécurité des personnes vivant seules ou qui doivent composer avec des problématiques de santé. Le programme PAIR permet aussi de recevoir un appel de sécurité ou un rappel de prise de médicaments à heures fixes et ce, gratuitement.

Des ateliers d’information sont régulièrement offerts afin de donner des renseignements utiles aux aînés. Notons finalement qu’un service de popote roulante (voir autre texte) a été mis en place en 2021 dans la plupart des municipalités de la MRC Les Basques.

« Les bénévoles du Centre sont très disponibles, c’est rare qu’ils disent non. Il est d’ailleurs important pour notre organisme de les respecter dans leurs choix. On voit beaucoup de personnes qui prennent leur retraite et qui ont le goût de donner du temps. Plusieurs de nos bénévoles nous offrent plus de 20 heures par mois, ils sont vraiment engagés », souligne la directrice générale.

LE SERVICE DE POPOTE ROULANTE MAINTENANT DISPONIBLE

La popote roulante est un service qui consiste à offrir des repas sains livrés régulièrement à domicile aux personnes ayant besoin d’un appui alimentaire, majoritairement des aînés, leur permettant ainsi de demeurer dans leur communauté plutôt qu’en institution. Il s’agit donc de privilégier leur autonomie et de les soutenir dans leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps possible. C’est un complément essentiel au maintien à domicile.

Le Centre d’action bénévole des Basques a mis en place le service de popote roulante en 2021 dans la plupart des municipalités de la MRC Les Basques. Il s’adresse majoritairement aux personnes de 65 ans et plus de même qu’aux aînés de 50 ans et plus sous certaines conditions comme être en convalescence.

Chaque client reçoit chez lui une fois par semaine deux repas complets à réchauffer au cout de 10 $ par repas. Il n’y a pas de frais de livraison. « Ça fonctionne très bien », lance Suzanne Jean, directrice générale du CAB des Basques.

L’organisme est également à mettre en place deux autres nouveautés, le téléphone amical pour tous les âges et l’aide aux petits travaux occasionnels comme sortir la balançoire ou changer les piles d’un appareil électronique.

DEVENIR BÉNÉVOLE, C’EST UN CHOIX GRATIFIANT!

Le Centre d’action bénévole des Basques ne pourrait pas offrir tant de services à la population sans l’implication bénévole de plus de 70 personnes dévouées à leur communauté.

Pourquoi s’impliquer socialement? Pour aider son prochain, développer un sentiment d’appartenance à sa communauté, contribuer à la société, soutenir une cause à laquelle on croit, partager ses passions…en découvrir de nouvelles, tisser des amitiés, acquérir de l’expérience, vérifier ses choix de carrière, se créer un réseau de contacts, se sentir utile, s’intégrer à un nouveau milieu, et pourquoi pas… changer le monde!

Que ce soit pour l’une ou plusieurs de ces motivations, l’équipe du Centre d’action bénévole des Basques sera très heureuse de vous accueillir et vous appuyer dans votre implication bénévole.