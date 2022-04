Deux thrillers québécois à voir absolument en 2022, et comment ce genre si populaire est adapté dans le monde du gaming

En 2022, plusieurs films québécois seront projetés dans les salles obscures. Parmi ces films, deux thrillers qui promettent de belles sensations aux spectateurs. Retour sur deux œuvres à ne pas manquer cette année et sur les raisons d’un genre qui ne se démode pas.

Confessions, le parcours d'un criminel

Récompensé au Festival de Whistler en décembre dernier, Confessions sortira en salle cet été. Ce thriller policier de Luc Picard, qui joue lui-même le premier rôle, brosse le portrait de l'effroyable Gérald Gallant. Auteur de 28 meurtres et 12 tentatives de meurtres entre 1978 et 2003, Gérald Gallant a gagné le sinistre titre de pire tueur à gages de l'histoire du Québec. Au départ petit voleur sans envergure, Gérald Gallant a rapidement gravi les échelons du crime, jusqu'à devenir un tueur en série redoutable. Confessions promet de belles sueurs froides en cet été 2022 !



Norbourg, retour sur le plus gros scandale financier du Québec

Vous souvenez-nous de l’affaire Norbourg, cette fraude financière qui a secoué la Belle Province au milieu des années 2000 ? Maxime Giroux, lui, ne l’a pas oubliée puisqu’il a décidé de l’adapter librement à l’écran sous le titre de Norbourg. Vincent Lacroix, le président-directeur général du fonds de placement Norbourg, est incarné par François Arnaud. Éric Asselin, bras droit de Vincent Lacroix, est joué par Vincent-Guillaume Otis. Le scénario est signé par Simon Lavoie, qui s’est également fait connaître par Nulle trace. Le film sortira le 22 avril 2022 dans les cinémas du Québec.

Le thriller, un genre populaire et efficace

Le thriller est un genre qui ne se démode jamais. La raison de son succès ? Le suspense, ce savant mélange d’excitation, d’appréhension, de tension et d’anticipation. L’imprévisibilité des évènements et le cours du récit font de ce genre l’apanage des cinéastes mais aussi des développeurs de jeux vidéo.

Parmi ces jeux, Martha is Dead, sorti en mars 2022, est un exemple récent. Ce thriller psychologique à la première personne plonge le joueur dans l’Italie de la Seconde Guerre mondiale et l’entraîne dans une histoire perturbante, angoissante et morbide. Un jeu à ne pas mettre en toutes les mains, surtout les plus sensibles et émotives !

Les casinos en ligne exploitent aussi le genre du thriller. C’est le cas de plusieurs machines à sous du casino Superseven, à l’image de Money Train, qui joue sur l’ambiance palpitante et stressante des attaques des bandits du Far West. Iron Bank est une autre machine à sous qui plonge le joueur dans l'adrénaline du casse d’une banque.

Dans le monde des jeux mobile, Très petits cauchemars, disponible sur Android et iPhone, est un autre jeu à succès. Le joueur doit résoudre une série d’énigmes tout en échappant à des créatures féroces. Excitation et tension garanties tout au long du jeu !

Des sueurs froides, de l'angoisse et de l'excitation : voilà le programme haut en couleurs promis par les thrillers québécois dont la sortie est prévue en 2022. Ces films auront-ils autant de succès qu’un autre thriller québécois de légende, Blade Runner 2049 ?