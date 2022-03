Nokomis : un fleuron pour la région des Basques et le Bas-Saint-Laurent

Notre-Dame-des-Neiges a vu grandir l’entreprise Nokomis depuis son implantation sur les terrains de la Corporation du motel industriel des Trois-Pistoles (CMI) en 2005. Depuis ses débuts, l’affaire prospère et essaime tous azimuts. Grâce à leur vision, on retrouve aujourd’hui les produits de l’érable, traditionnels ou biologiques, aux quatre coins du globe que ce soit en Amérique du Sud, en Allemagne, au Japon, en France ou en Europe de l’Est.

Une collaboration de Dany Larrivée, directeur général, Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges

Depuis sa fondation, l’entreprise privilégie une approche axée sur l’exportation des produits de l’érable. Elle fait également affaire à des sous-contractants pour la transformation de ses produits sous forme de confiseries, de gelées et de tartinades, mais son activité principale demeure néanmoins le contrôle de la qualité et le filtrage du sirop fourni par plus de 150 familles d’acériculteurs bas-laurentiennes et de Chaudière-Appalaches, ce qui fait la fierté de notre région, puisque celle-ci détient la seconde place à l’échelle provinciale en ce qui concerne sa production.

En somme, Nokomis engendre un rayonnement des produits de l’érable à l’étranger, pour le délice d’une trentaine de pays. Mais son influence va nettement au-delà de cette mission, puisqu’elle permet également aux producteurs du Bas-Saint-Laurent de bénéficier d’un traitement royal pour sa ressource première la plus précieuse en en contrôlant la qualité, et ce, avec une extrême minutie. C’est donc des centaines d’emplois directs et indirects que Nokomis réussit ainsi à maintenir, ce qui n’est pas rien !

D’une bâtisse d’abord modeste construite expressément par et pour Nokomis, l’entreprise réalise un premier agrandissement au printemps 2012, avant d’effectuer un autre achat de terrain en 2016, en plus d’investir des sommes importantes dans sa chaîne d’embouteillage l’année suivante.

Par ailleurs, l’envol impressionnant de l’entreprise ne se limite pas à ces améliorations locatives et ses ajouts d’équipements, mais elle manifeste également sa prospérité par cet autre agrandissement débuté à la fin de l’année 2021, ce que les administrateurs de la CMI des Trois-Pistoles, parmi lesquels on compte deux administrateurs de la Ville de Trois-Pistoles et deux administrateurs de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges ainsi que son coordonnateur et directeur général.

«On constate que l’entreprise se porte à merveille et que celle-ci voit grand. C’est une fierté de compter une telle entreprise sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges», affirment le maire et administrateur de la CMI, M. Jean- Marie Dugas, ainsi que le coordonnateur de la Corporation, M. Dany Larrivée.