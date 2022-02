L’École trilingue Vision Rivière-du-Loup : apprentissage des langues par immersion et enseignement personnalisé

L’École trilingue Vision Rivière-du-Loup, située dans un bâtiment à l’angle des rues Iberville et Lafontaine, offre un milieu d’apprentissage unique pour les enfants. Sa mission éducative est basée sur l’apprentissage des langues par immersion.

« La moitié du temps d’enseignement se déroule en anglais et les enfants suivent également des cours d’espagnol », explique Audrey Grégoire, directrice. « Le français n’est pas mis de côté pour autant, aucune langue n’est plus importante que l’autre », ajoute-t-elle.

L’École trilingue Vision Rivière-du-Loup se distingue également par son enseignement personnalisé, par petits groupes. « Nos enseignantes sont proches de leurs élèves », souligne Mme Grégoire. De plus, les technologies font partie de l’approche éducative et elles sont présentes du préscolaire à la 6e année.

À l’École trilingue Vision Rivière-du-Loup, on croit aussi que l’acquisition de saines habitudes de vie et la pratique régulière d’activités physiques contribuent au développement harmonieux et à l’épanouissement des enfants. Des activités favorisant l’adoption de saines habitudes de vie sont proposées quotidiennement à tous les enfants qui fréquentent l’école : activités de psychomotricité pour les tout-petits, trois heures d’éducation physique par semaine au primaire et activités sportives dirigées à l’heure du midi.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Le bâtiment a été rénové en profondeur afin de recevoir des élèves dans des locaux adaptés et sur mesure pour l’École trilingue Vision Rivière-du-Loup. Une surface de jeux extérieure a été aménagée, de même qu’un gymnase et diverses aires de vie. Vous êtes d’ailleurs invités à visiter les lieux dans le cadre d’une journée portes ouvertes le samedi 19 février prochain de 9 h à 12 h. On peut également vous accueillir pour des visites privées.

Si votre rêve est d’offrir un des plus beaux cadeaux qui soit à votre enfant, en lui permettant d’être bilingue dès sa sortie de l’école primaire, faites le choix de l’École trilingue Vision Rivière-du-Loup. Les enfants peuvent y être inscrits en tout temps, mais le mois de février est un moment fort de l’année pour rendre concret votre choix. Votre enfant pourra ainsi amorcer l’année scolaire 2022-2023 dans un environnement stimulant et vous lui offrirez les bases d’un avenir prometteur. Pour obtenir davantage de renseignements, contactez Audrey Grégoire, directrice, au numéro de téléphone 418-605-3111. Vous pouvez également visiter le site web : https://riviereduloup.ecolevision.com

Un organisme à but non lucratif (OBNL), l’École trilingue Vision Rivière-du-Loup fait partie d’un réseau de 23 établissements privés non subventionnés. Sa direction pourra vous expliquer les coûts associés à l’inscription de votre enfant. Le réseau Vision compte plus de 3 300 élèves au Québec. Chaque école détient un permis du ministère de l'Éducation du Québec et est membre de la Fédération des établissements d'enseignement privés du Québec.