Pour ceux qui ont un semblant d'espace extérieur, 2020 a été l'année pour le mettre au goût du jour : la demande de piscines a explosé, les chauffes-terrasses se sont vendus comme de petits pains chauds, et les lits de jour résistants aux intempéries ont pris le pas sur les canapés intérieurs.

Rien de tout cela n'a changé depuis le début de l’année 2022; au contraire, un hiver particulièrement difficile causé par une pandémie qui n'est toujours pas terminée ont créé un besoin de passer du temps à l'extérieur plus que jamais. Et naturellement, cela s'est traduit par quelques nouvelles tendances en matière de mobilier d'extérieur, dont les chaises de jardin. Si vous aussi avez envie d’embellir votre cour arrière, voici 5 idées tendances de chaise de jardin pour 2022.

Comment choisir vos chaises de jardin ?

Avant de choisir une chaise, ou un ensemble de chaises de jardin, il faut considérer l’espace disponible. Vous devriez pouvoir vous déplacer sur votre terrasse de manière fluide et sans obstacle. Ensuite, basez-vous sur le style de votre maison et de votre jardin pour savoir quel type de chaise conviendrait mieux à votre environnement. Enfin, établissez un budget pour l’achat de vos chaises de jardin, car on en retrouve dans plusieurs gammes de prix.

Les chaises de jardin en osier

Faciles d’entretien et durables, les chaises de jardin en osier synthétique sont disponibles dans des styles variés, du ultra moderne au style champêtre, ce qui explique leur popularité dans nos jardins. Puisque la tendance en 2021 est toujours une certaine esthétique minimaliste, on optera pour des chaises de jardin affichant des lignes droites à l’allure moderne.

Les chaises de jardin en teck

Les meubles de jardin en teck sont un élément de base de tout jardin moderne ou d’inspiration zen. Que ce soit un ensemble de chaises longues, ou pour un ensemble de salle à manger extérieures, les tendances 2022 font une place de choix au bois de teck qui est intemporel.

Les chaises de jardin suspendues

Les chaises de jardin suspendues sont l'une des principales tendances du jardin pour 2022. Ces meubles de jardin incontournables offrent un endroit idéal pour se détendre avec un livre et une boisson, tout en apportant une touche de romantisme à nos espaces extérieurs.

Les chaises de jardin empilables

Les meubles de jardin faciles à déplacer et à ranger, et particulièrement les chaises légères et faciles à empiler, seront tout aussi populaires. Pensons entre autres à la chaise à structure d’aluminium dont l’assise est faite de tissu « sling ». En plus d’être durables, ces chaises de jardin sont suffisamment légères pour être déplacées aisément, mais elles sont également très faciles à entretenir, et ne prennent pas trop d’espace au sol dans un cabanon quand vient le temps de les entreposer.

Les coussins de chaise confortables

Puisque selon toute évidence nous passerons encore beaucoup de temps dans nos jardins, le confort est en tête de liste des tendances en 2022. On choisira donc des coussins de chaise confortables et moelleux, sur lesquels il fera bon se prélasser. Les coussins pour meubles de jardin sont aussi l’occasion idéale pour ajouter une touche de couleur à son décor extérieur, et en 2021, on retrouve toujours les couleurs primaires dont le rouge et le bleu, ainsi que des couleurs éclatantes qui illuminent nos terrasses.