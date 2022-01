4 questions avant de faire un aménagement extérieur

Il existe de nombreux facteurs essentiels à prendre en compte lors de la conception d'un aménagement extérieur. Avant de vous décider sur un aménagement d’un style en particulier, il vous faudra considérer différents facteurs et vous poser les bonnes questions avant de procéder. Afin de vous aider à faire des choix judicieux, voici 4 questions à poser avant de faire un aménagement extérieur.

De quelles fonctionnalités ai-je besoin dans mon aménagement ?

La recherche en ligne, comme utiliser Pinterest ou Google Images, est un excellent moyen de vous inspirer pour la conception de votre paysagement. Cependant, il est recommandé de commencer par les incontournables.

Tenez compte de votre style de vie et des caractéristiques dont votre paysage a besoin pour mieux servir votre famille. Par exemple, vous pouvez être certain de vouloir un plus grand patio pour se divertir, une aire de jeux pour les enfants et un trottoir attrayant qui relie votre garage, les espaces de vie extérieurs et l'entrée de la maison. Une fois que vous avez choisi un cadre de base, votre concepteur peut vous aider à déterminer quels extras sont intelligents à conserver.

Combien de temps puis-je consacrer à l’entretien ?

Lorsque nous sommes enthousiastes à l'idée de concrétiser notre aménagement extérieur de rêve, il peut être facile de surestimer le temps que nous voudrons consacrer à son entretien. Il est très important d'être réaliste quant à l'entretien, car un bon entretien est un facteur majeur dans la longévité de votre investissement. Renseignez-vous sur les types de tâches de maintenance que votre nouvelle conception demandera et de la fréquence à laquelle elles devront être effectuées. Ces informations vous seront utiles si vous envisagez de prendre en charge vous-même la maintenance ou si vous devez ultérieurement sous-traiter les tâches d’entretien.

Pendant combien d’années vivrez-vous dans cette maison ?

Bien que l'aménagement paysager soit l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire dans votre maison, la conception joue un rôle considérable dans le type d'acheteurs que vous attirerez. Un design polyvalent avec de nombreuses fonctionnalités pour divertir les invités est susceptible d'être vu favorablement par à peu près n'importe quel acheteur. Inversement, certaines nouveautés que vous pourriez aimer peuvent dissuader un autre acheteur. Bien que votre maison doive toujours refléter le style de vie que vous souhaitez aujourd'hui, penser de manière stratégique à l'avenir de votre investissement n'est jamais une mauvaise idée.

Quel est mon budget ?

Il est essentiel de savoir de quel budget vous disposez avant d’entreprendre des travaux d’aménagement extérieur. Ensuite, voyez avec votre paysagiste si votre budget peut couvrir les coûts liés à vos idées, et sinon, ce qu’il peut vous suggérer pour le budget dont vous disposez.

Bien que ces questions puissent vous aider à mieux comprendre le design d’aménagement extérieur que vous souhaitez, il y a beaucoup plus à considérer au fur et à mesure que vous avancerez dans votre projet de rénovation. Si vous planifiez un projet d'aménagement extérieur, commencez par une consultation avec un spécialiste en design d’aménagement paysager. En plus de ces questions, il pourra vous expliquer les autres considérations uniques pour votre maison afin de créer votre espace idéal.