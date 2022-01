Pourquoi opter pour un verre teinté?

La vitrerie est un domaine où les options sont nombreuses, même si, le plus souvent, c’est l’option transparente qui domine le marché des vitres. Alors, voici une petite liste des meilleures raisons d’opter pour un verre teinté.

Il s’agit du meilleur compromis entre intimité et lumière naturelle

Mieux que des rideaux, le verre teinté vous permet de continuer à voir dehors sans que les personnes présentes à l’extérieur puissent voir à l’intérieur. C’est idéal pour ceux qui n’ont pas envie de se priver de la lumière naturelle, pour les espaces de travail à proximité de lieux passants, pour donner une impression de grandeur aux petites pièces, pour les salles de bain, etc.

Le verre teinté freine les éclats de soleil aveuglant

Vous aimez travailler à l’ordinateur près d’une fenêtre ou n’avez pas envie de choisir entre regarder votre film préféré et profiter du soleil? Le verre teinté est votre meilleur ami. Il peut être conçu de manière à bloquer les rayons éblouissants. Cette caractéristique est agréable pour tous, surtout lorsque le soleil se lève ou lorsqu’il commence à se coucher alors que vos enfants commencent leurs devoirs, que vous préparez le souper ou que vous n’avez pas encore quitté le bureau. Qui voudrait se priver d’une seule minute d’ensoleillement en période hivernale?

Votre maison ou votre entreprise n’en sera que mieux isolée

Un verre teinté bloque une partie des rayons UV. Elle limite donc la capacité de la chaleur du soleil à passer à l’intérieur. Ce qui est une caractéristique très agréable en été, surtout quand la température dépasse les 30 degrés Celsius. Avec des vitres teintées, fermer les rideaux pour éviter qu’une pièce surchauffe et devienne invivable n’est plus la seule option. Vous pouvez profiter de la lumière naturelle sans mettre en péril votre confort.

Ajouter du style à une fenêtre, à une façade ou à une porte

Le verre teinté n’est pas nécessairement sombre, il en existe dans une grande variété de couleurs. Certaines sont chics et sobres, d’autres vives et dynamiques. Il est même possible de les agencer pour créer des motifs uniques et personnalisés.

Il est idéal pour créer des atmosphères

Vous aimez les ambiances tamisées dans votre chambre à coucher ou dans votre salon pour les soirées en amoureux. Avec des portes à vitrages teintés de couleurs, il vous suffira d’ouvrir la lumière des placards pour obtenir ce résultat. Ou pourquoi ne pas utiliser un verre teinté pour votre puits de lumière afin de toujours voir la vie en rose... ou en vert, en bleu, en orange, etc.

Ce sont de parfaits éléments de décoration

Que ce soit pour rehausser le style de votre porte de douche ou de vos portes d’armoires, pour agrémenter les portes et les tiroirs de vos meubles de salon, pour embellir le dossier de vos chaises, etc. les verres teintés offrent une variété de possibilités. Ils peuvent même servir de séparation en fenêtres intérieures pour gagner en intimité sans perdre en luminosité.