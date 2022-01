Système de chauffage : qu'est-ce que le chauffage hybride ?

Pour les propriétaires qui cherchent à remplacer leur système de chauffage par une solution plus économe en énergie et plus verte, un système hybride coche toutes les cases. Voici ce que vous devez savoir sur les systèmes de chauffage hybride.

Qu’est-ce que le chauffage hybride ?

Un système de chauffage hybride offre aux propriétaires la familiarité d'une fournaise traditionnelle, mais la combine avec l'énergie renouvelable d'une thermopompe; le système bascule automatiquement entre eux en fonction de celui qui fournira la meilleure efficacité énergétique du moment.

Comment fonctionne un système de chauffage hybride ?

Les systèmes de chauffage hybrides sont la prochaine étape naturelle pour l'industrie du chauffage alors que plusieurs s'efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz.

Le système de chauffage hybride comprend à la fois une fournaise et une thermopompe pour fournir un système de chauffage efficace et rentable toute l'année.

Une thermopompe extrait la chaleur de l'air extérieur de votre maison et l'utilise pour chauffer votre maison. Bien qu'elle puisse être utilisée toute l'année, car elle peut extraire de la chaleur même à des températures très basses, elle fonctionne plus efficacement pendant l'été. Une fournaise est la moins chère à faire fonctionner et la plus efficace pendant les mois froids d'hiver. Un système de chauffage hybride surveillera la température extérieure et choisira automatiquement l'option la plus économe en énergie.

Par exemple, lorsque la température extérieure est de 2 ° ou plus, la thermopompe chauffera votre maison à l'aide d'énergie renouvelable afin que votre fournaise n'ait pas besoin de fonctionner. Lorsque la température baisse, le système bascule intelligemment sur votre fournaise, offrant un confort et une fiabilité constants tout en maintenant les coûts énergétiques au minimum.

L’efficacité énergétique est l’un des plus grands avantages d’un système hybride, car vous tirez le meilleur parti des deux technologies et vous devriez voir une réduction de vos factures d’énergie.

Pourquoi la thermopompe ?

Les thermopompes fonctionnent à l’électricité et ont donc un certain impact sur l’environnement, mais la chaleur qu’elles extraient du sol ou de l’air est une énergie « gratuite » et est continuellement renouvelée naturellement.

Il existe deux types de thermopompes qui peuvent être intégrées dans un système de chauffage hybride : les thermopompes géothermiques et les thermopompes à air. Habituellement, les systèmes de chauffage hybrides comprennent une thermopompe à air, car elles ne nécessitent pas autant d’espace extérieur, sont plus simples à installer et moins coûteuses. De nombreuses thermopompes à air peuvent également agir en sens inverse, c'est-à-dire en tant que climatiseur et système de chauffage.

L’entretien du chauffage hybride

Les deux principaux composants de votre système de chauffage hybride nécessitent différents niveaux d’entretien. Une thermopompe est presque un produit qu’on peut installer et oublier; à part une inspection annuelle et un contrôle professionnel tous les 3 à 5 ans, vous ne devriez pas avoir à faire grand-chose pour l’entretenir.

La fournaise, cependant, nécessitera un entretien annuel par un professionnel pour s'assurer qu'elle fonctionne efficacement et en toute sécurité.