Cabanon de jardin : 5 idées design en 2022

Vous considérez vous procurer un nouveau cabanon de jardin pour votre cour arrière ? Avec les multiples options qui s’offrent à vous, il peut être difficile de faire un choix. En effet, vous pouvez choisir entre différents matériaux, formats, couleurs, mais aussi entre différents styles. Afin de vous aider à trouver le meilleur cabanon pour votre espace extérieur, voici comment choisir un cabanon et 5 idées design en 2022 pour les cabanons de jardin.

Comment choisir un cabanon de jardin?

Le marché regorge d'options infinies et le choix d'un cabanon qui répondra à vos besoins peut être difficile. Que vous vous demandiez si vous devez choisir un toit plat ou en pente, si vous voulez des fenêtres ou si vous préférez un cabanon autoportant ou attaché, les possibilités sont infinies.

Un cabanon est une structure de jardin construite principalement à des fins de rangement, mais qui peut également servir pour les loisirs comme le bricolage, le jardinage, etc. Le plus grand avantage des cabanons de jardin est leur flexibilité, particulièrement quand vous optez pour un cabanon fait sur mesure.

Pour choisir le meilleur cabanon pour votre jardin, vous devez donc considérer l’utilisation que vous en ferez, l’emplacement et l’espace disponible, le format dont vous aurez besoin, le style souhaité, les matériaux qui le composeront, et la couleur. Vous devez également décider si vous voulez le construire vous-même, acheter un cabanon en kit prêt à assembler, ou préfabriqué.

5 idées design en 2022 pour les cabanons de jardin

- Le design des cabanons suit parfois celui des résidences derrière lesquels ils seront installés. On verra donc de plus en plus de cabanons reproduisant le style populaire des maisons modernes, avec toit plat ou à légère pente, fait de lignes droites et épurées.

- Du côté des couleurs et des choix de matériaux, on pourra remarquer le placage de pierre et les bois exotiques aux teintes chaudes, souvent utilisés ensemble pour créer un intérêt visuel.

- Le parement de vinyle est toujours populaire, mais il est offert dans des couleurs que l’on ne voyait pas avant, comme le gris anthracite et le noir. Pour y ajouter une touche de couleur, on choisira une porte et des fenêtres de couleurs contrastantes, dont le blanc et le rouge.

- Le look « shabby chic » ayant encore la cote, on pourra plutôt opter de peindre son cabanon d’une couleur très pâle comme le blanc, et d’y ajouter des éléments décoratifs pour lui donner un look champêtre et bohème.

- Puisqu’il sera encore difficile de voyager en 2022, plusieurs choisiront d’investir dans un cabanon multifonction qui servira non seulement pour le rangement, mais également pour y profiter de moments de détente. Un cabanon deviendra donc une vraie pièce vivable pour y faire du yoga, du télétravail, ou pourra servir d’atelier ou de cabane pour amuser les enfants. D’ailleurs, la mode des « she-sheds », ou cabanon pour elle et elle seulement, bat toujours son plein.