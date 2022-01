Le Salon virtuel de l’emploi en Régions

Découvrez le premier salon virtuel dédié exclusivement à l’emploi en régions. Plus de 2 500 postes à pourvoir.

Vous aspirez à un nouvel emploi et de nouvelles conditions de vie? Les entreprises offrent désormais plus qu’un travail, vous pouvez trouver des conditions de travail améliorées par des services proposés par l’employeur : téléconsultation médicale, activités sportives ou encore des aides pour s’installer en région par exemple. Le télétravail, souvent en formule hybride, est généralement mis en place lorsque c’est possible dans le but de s’adapter à la vie des salariés.

Avec plus de 70 exposants, retrouvez plus de 2 500 postes à pourvoir. Un grand nombre d’offres sont dans le domaine de la santé, de la fabrication, du tourisme et de la restauration, mais aussi de TI et informatique. Profitez également de l’événement pour obtenir des renseignements sur l’intégration et l’installation en régions.

De nombreux exposants proposeront des emplois dans différentes régions du Québec tel que : Accès-région (L'Orienthèque), Attraction Rouyn-Noranda, Bonduelle Amériques, Camions Avantage, CISSS de Lanaudière, CISSSS des Îles, CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean, Développement économique Lévis (Ville de Lévis), Doubletree by Hilton Gatineau-Ottawa, duBreton, Garde côtière canadienne - Canadian Coast Guard, GFT Canada, Groupe Bertrand Rioux, Groupe Canam, Groupe Sélection, H&M, Hecla Québec - Mine Casa Berardi, Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, L. Fournier & Fils, Les Entreprises Barrette, Machines Roger International, MARMEN, Meubles Foliot, Meubles South Shore, Ministère des Transports, Olymel, Omniplast, Patrick Morin, Place aux jeunes Mauricie, Place aux jeunes Montérégie, Produits forestiers Résolu, Quality Inn, Serenis, Société québécoise des infrastructures et bien d’autres!

Pour faciliter vos recherches, chaque région est représentée par un pavillon:

• Abitibi-Témiscamingue

• Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

• Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

• Côte-Nord

• Estrie et Montérégie

• Lanaudière, Laurentides et Laval

• Mauricie et Centre-du-Québec

• Outaouais

• Saguenay–Lac-Saint-Jean et Nord-du-Québec

En plus de la recherche par région, le moteur de recherche du salon vous permettra de trouver les offres d’emploi selon plusieurs filtres comme le domaine ou la langue!

En ligne du 27 janvier au 4 février 2022 et une journée de clavardage le 27 janvier de 9h à 18h.

Une semaine de salon pour visiter les kiosques, consulter les offres et les services proposés.

Une journée de clavardage écrit ou vidéo avec les exposants pour répondre à toutes vos questions!

Préparez votre visite

Pour organiser votre visite, vous pouvez consulter le nouveau répertoire exposant et utiliser la fonction recherche par nom d’entreprise, mais aussi par type d’offres! Ainsi, vous pouvez créer votre parcours et préparer sereinement vos recherches.

Conférences virtuelles

Profitez de l’espace conférence pour découvrir plus en détail toute l’information disponible sur les régions. Vous pouvez assister gratuitement à des interventions en direct ou en rediffusion.

Nouvelle plateforme

Avec un nouveau design, la navigation est facilitée et le clavardage optimisé! Vous pourrez utiliser la nouvelle fonctionnalité de prise de rendez-vous!

Ce salon est exclusivement réservé aux personnes pouvant légalement travailler au Canada : citoyens canadiens, résidents permanents, détenteurs ou en cours d’obtention d’un permis de travail valide.

Ce salon virtuel est complètement gratuit pour les visiteurs.

Pour en savoir plus, visitez notre site : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-emploi-regions/

S’inscrire à l’événement : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/