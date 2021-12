Choisissez des étiquettes personnalisées pour vos produits

Quand vous développez un produit, vous voulez vous assurer qu’il attirera l’attention des consommateurs quand il se retrouvera enfin sur les tablettes des commerces. La meilleure façon, et la plus simple, est de choisir des étiquettes personnalisées pour votre produit. En effet, tous vos efforts de mise en marché pourraient tomber à l’eau si votre clientèle-cible ne peut distinguer votre produit des autres.

Les avantages de choisir des étiquettes personnalisées pour vos produits

Il y a de nombreux avantages à choisir des étiquettes de produits personnalisées. Entre autres, celles-ci peuvent être utilisées pour créer votre image de marque, afficher votre logo ainsi que votre mission d’entreprise, en vous assurant ainsi de vous différencier de vos compétiteurs.

Pour le consommateur, il est plus facile de reconnaitre votre produit si celui-ci affiche une étiquette qui le distingue des autres, particulièrement quand le même type de produit est placé côte à côte sur les tablettes des commerces. Pensez, par exemple, à la multitude de cannettes et de bouteilles de bières artisanales que l’on retrouve en épicerie ou à la SAQ. En choisissant une étiquette personnalisée pour votre produit, vous vous assurez que votre clientèle le retrouvera facilement.

De plus, l’étiquette personnalisée est une façon simple et peu coûteuse de faire le marketing de votre produit et de votre entreprise. Des entreprises telles que Multi-Action peuvent vous proposer des solutions sur mesure.

Différentes façons d'utiliser des étiquettes personnalisées pour votre produit

La première chose qui vous viendra en tête est probablement de coller votre étiquette personnalisée sur le produit-même. Cependant, il y a bien d’autres façons d’utiliser ces étiquettes afin d’attirer l’attention des consommateurs.

Par exemple, si vous faites de la vente en ligne, pourquoi ne pas coller une version modifiée de votre étiquette personnalisée sur vos boîtes ou vos enveloppes ? Ces étiquettes pourraient être de taille ou de forme différente, présenter plus ou moins d’informations que l’étiquette qui se retrouve sur votre produit, ou afficher un message de remerciement à vos clients.

Que devrait-on trouver sur votre étiquette personnalisée ?

Tout dépendant du type de produit, l’étiquette devrait inclure le nom du produit, le logo de votre entreprise, ainsi que de l’information importante pour l’utilisation de celui-ci : mode d’emploi, date de péremption, lieu de fabrication, numéro de lot, etc.

Dans certains cas, il peut être préférable d’accoler deux types d’étiquettes sur votre produit afin d’éviter de surcharger celles-ci. Votre produit affichera donc une étiquette personnalisée comprenant votre logo et le nom du produit, ainsi qu’une étiquette avec toute information pertinente pour le consommateur.

Quand vient le temps de décider de quoi aura l’air l’étiquette personnalisée de votre produit, assurez-vous de travailler avec une équipe de conception qui comprend bien votre entreprise et votre produit en tant que tel. Vous voulez vous démarquer de la compétition, mais pour les bonnes raisons. Choisissez un design original qui représente parfaitement l’âme et la mission de votre entreprise, et pensez également à l’utilisation que feront les consommateurs de votre produit quand vous choisirez le type d’étiquette. En effet, si vous offrez un produit qui doit aller au frigo, ou qui sera utilisé dans une pièce humide comme la salle de bain, vous voudrez que votre étiquette reste bien fixée au produit.