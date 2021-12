1996-2021 : 25 ans d’Acti-Familles

L’année 2021 du Regroupement Acti-Familles a été marquée non seulement par la pandémie mais également par le 25e anniversaire de sa présence et de ses bienfaits auprès de la population du Transcontinental.

«Au moment de la pandémie, le bien-être des familles a été une préoccupation de tous les instants pour l’équipe. Nous avons expérimenté de nouvelles activités et ramené certaines autres au courant de l’année, dans le but de diversifier notre offre et tenter de rejoindre de nouvelles familles. Nous avons eu plusieurs réussites à cet effet, mais force est de constater que la réalité de 2021 est plus complexe et chargée qu’auparavant et que nous devons nous adapter», a mentionné Jane Breton, directrice générale du Regroupement Acti-Familles.

L’un des principaux services d’Acti-Familles est sa Braderie. D’ailleurs, la générosité dont font preuve les citoyens de la communauté est de plus en plus grande alors que l’organisme reçoit plus de dons d’année en année. L’équipe de la Braderie et ses bénévoles ont traité encore plus de vêtements et articles de maison (16 573 articles vendus) au cours de la période 2020-2021. On a aussi poursuivi le service de couture et réalisé différents projets (1200 masques pour les écoles et la communauté, sacs pour le verger, tablier pour les ateliers de cuisine, réparations pour la Braderie et la population, confection, etc.).

Concernant les ateliers, ils sont conçus pour les parents et les enfants, pour que chacun y trouve son compte. C’est un moment de rencontre entre parents, un temps de jeu pour les enfants et un moment d’activité parents-enfants. Une formule gagnante qui répond aux attentes des parents et qui tient compte de leurs préoccupations actuelles. Même en temps de pandémie, ils ont été maintenus avec la formule virtuelle via ZOOM. Notez que la plupart de ces ateliers ont été énumérés dans le texte sur le projet en périnatalité sociale que l’on retrouve dans ces pages.

Le Regroupement Acti-Familles, c’est une porte grande ouverte pour les parents et leurs enfants du Transcontinental, un endroit où ils obtiennent du soutien, où ils rencontrent d’autres parents, une occasion de briser l’isolement, la possibilité d’améliorer ses compétences comme parent et de réaliser de nouvelles initiatives.

Voilà un court portrait d’Acti-Familles, un organisme qui a évolué de belle façon au cours des 25 dernières années et qui rendra encore de nombreux services à la population du Transcontinental.