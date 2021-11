Les cinq langues à connaitre au Canada

Quelles seraient les cinq langues les plus intéressantes à connaitre en vivant et travaillant au Canada? Si vous voulez être apprécié par vos locuteurs d’origine étrangère, les cinq choix suivants pourraient vous sembler pertinents.

L’anglais...tout simplement

L’anglais est sans doute la langue ayant le plus d’intérêt au Canada, mais également au niveau international. Selon ce texte d'opinion paru dans Le Devoir, la moitié des jeunes adultes sont bilingues français/anglais au Québec, ce qui est peut-être moins que ce vous imaginiez. Notamment si vous voulez travailler au niveau fédéral ou voyager dans les autres provinces du pays, il est quasi obligatoire de maitriser un minimum la langue de Shakespeare. C’est d’autant plus le cas que… 93 % des Canadiens anglophones ne parlent pas d’autres langues. Heureusement, des programmes et la présence constante de médias / divertissements (musique, films, etc.) dans ce langage nous aide également.

Le français...mais vous le savez déjà

Si vous lisez nos lignes, nous imaginons que le français ne vous pose pas de problème. Et bien entendu, en tant que deuxième langue officielle du Canada, la place de la langue de Molière est importante dans notre pays. Et tout doit être fait pour la protéger le français au Canada, estime le Bloc Québécois. Faut-il en rajouter ?

Le mandarin...et pour les motivés, le cantonais

S’il y a bien une langue originale vers laquelle de nombreux Canadiens se tournent – notamment pour se créer plus facilement des opportunités de business – c’est le mandarin. Selon cette étude de Preply, la demande pour les langues étrangères a connu une forte hausse durant la pandémie et cela nous semble assez cohérent, avec des interactions qui pourraient de plus en plus se faire de manière virtuelle (via Zoom et autres programmes du genre) et non de manière physique. Note importante : il faut savoir que même si le cantonais est considéré comme la quatrième langue la plus populaire au Canada, il est plus de 10 fois moins parlé dans le monde. C’est toujours bon à savoir.

Le pendjabi...notamment à Vancouver, Calgary et Edmonton

Même si vous nous rétorquerez que des langues comme le russe, l’arabe ou l’allemand sont plus intéressantes au niveau international, il faut savoir que cette langue originaire d’Inde et du Pakistan est la cinquième langue la plus parlée au Canada. Même si ce choix d’apprentissage pourrait sembler risqué et sans grand intérêt, un minimum de maitrise du pendjabi pourrait être intéressant au niveau des affaires, notamment dans les grandes villes de l’Ouest canadien.

L’espagnol...logique sur le continent américain



Même si l’espagnol ne fait pas partie des cinq langues les plus parlées au Canada, son intérêt nous semble assez évident – et de nombreuses opportunités d’apprentissage existent au Canada, dès le primaire. Il faut savoir que plus de 10 % des Américains ont comme première langue l’hispanique et bien entendu, la quasi-totalité du continent (à l’exception notoire du Brésil) parle la langue, ce qui peut être intéressant si vous voulez voyager. Et pour ne rien gâcher, la langue de Cervantès n’est pas compliquée pour un francophone, puisque les racines (le latin) sont les mêmes.

Si vous pouviez maitriser une nouvelle langue sur un coup de baguette magique, quel serait votre choix ? Changeriez-vous certains choix parmi les langues citées?