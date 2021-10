Des astuces pour cuisiner une dinde délicieuse

Cuisiner une dinde pour les Fêtes peut être difficile, même si vous parvenez à la décongeler à temps. Faut-il la saumurer ? Cuire la farce dans l'oiseau ou à part ? Voici quelques astuces pour cuisiner une dinde délicieuse.

Le réfrigérateur est l'endroit le plus sûr pour décongeler votre dinde

La façon la plus sûre et la plus simple de décongeler une dinde est de la placer au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Prévoyez 24 heures de décongélation au réfrigérateur pour chaque 4 à 5 livres. Une dinde de 18 livres prendrait environ quatre jours.

Vous pouvez aussi décongeler une dinde dans un évier rempli d'eau froide. Mais cela implique de surveiller la température de l'eau, de changer l'eau plusieurs fois et de ne pouvoir vous servir de votre évier durant près de 12 heures. Cependant, vous pouvez également rôtir une dinde à l'état congelé, particulièrement si vous optez pour la cuisson lente dans un fumoir ou au four.

La durée de cuisson d’une dinde

Faites rôtir votre dinde à découvert dans un four à 325 F, en prévoyant environ 15 minutes par livre. Pour une dinde de 14 à 20 livres, cela prendra 4 à 5 heures. La poitrine doit atteindre une température interne de 165 F et la cuisse 180 F.

Le saumurage ajoute de la saveur et de l'humidité à votre dinde

Assaisonner votre dinde avec du sel et du poivre, des mélanges d'épices, des marinades sèches et autres, ne fait guère plus qu'assaisonner la peau, pas la viande. La seule façon d'ajouter efficacement de la saveur à la viande elle-même est de la faire tremper dans un liquide savoureux, appelé saumure, ou en injectant le liquide directement dans la viande.

La saumure la plus simple est de l'eau avec du sel et du sucre dissous. Mais il existe des millions de recettes de saumure que vous pouvez essayer, avec une grande variété d'herbes, d'épices, de fruits, même d'ananas et de sirop d'érable.

Après le saumurage, laisser la dinde sécher avant de la mettre au four. Ainsi, vous obtiendrez une peau bien croustillante.

Faites cuire la farce à part

La farce cuite dans la dinde était peut-être la manière traditionnelle, mais ce n’est pas nécessairement une bonne idée. C'est parce que la cuisson de la farce dans la dinde rend la cuisson de la dinde plus difficile et peut également entraîner une farce qui n'est pas entièrement cuite. Ces deux éléments créent un danger pour la salubrité des aliments.

Laissez la dinde reposer après la cuisson

Trop souvent, les cuisiniers découpent directement leur dinde dès qu'ils la sortent du four. Malheureusement, cela fait jaillir le jus de la dinde sur la planche à découper, ce qui est la dernière chose que vous voulez. Si les jus sont sur la planche à découper, ils ne sont pas dans la dinde. Heureusement, il existe un moyen de garantir que ces jus restent dans la dinde lorsque vous la découpez. Il suffit d'attendre au moins 30 minutes après sa sortie du four avant de la découper.